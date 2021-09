Honda Accord volta ao Brasil em versão híbrida

O sedã de luxo da Honda, o Accord, retorna às lojas brasileiras estreando a tecnologia híbrida dos carros da marca no país, apesar de apostar nesse tipo de motorização no exterior há anos.

Custa R$ 299.900 para todo o país, (exceto em São Paulo, por R$ 310.900) –cerca de R$ 40 mil a mais do que era pedido pelo modelo 2020 com motor 2.0 turbo a gasolina.

No entanto, agora usa um motor 2.0 aspirado a gasolina, que rende 145 cv e 17,8 kgfm associado a dois elétricos que produzem 184 cv e 32,1 kgfm juntos.





A parte mais interessante do Accord híbrido é, sem dúvida, o consumo. De acordo com a Honda, ele faz 17,1 km/l na estrada e 17,6 km/l pela cidade. Enquanto um carro convencional é mais econômico na estrada, os híbridos são mais econômicos na cidade, onde conseguem usar mais o elétrico.

Apesar disso, durante o teste rodoviário, sem fazer malabarismos, mantendo até 120 km/h e com ar-condicionado ligado, foi possível atingir a média de consumo de 21 km/l, o que garante que o Accord realmente é econômico.





Apenas um dos elétricos é usado na propulsão, enquanto o segundo funciona como um gerador. O câmbio é automático de relação fixa para trabalhar com o motor elétrico e o propulsor a combustão.





O sistema e:HEV criado pela Honda tem três modos de condução: EV Drive, Hybrid Drive e Engine Drive. O primeiro usa apenas o motor elétrico para mover o carro com a energia da bateria.





No Hybrid Drive, o motor a combustão entra em funcionamento como gerador para alimentar a bateria e fornecer energia para o propulsor elétrico, enquanto o Engine Drive liga o motor a combustão diretamente ao eixo dianteiro.





O Accord vem bem equipado e ganhou algumas novidades na linha híbrida 2021. Agora a central multimídia passa a contar com integração a Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além da opção pela USB.





Outras melhorias são o carregador de celular por indução com maior capacidade, 15W, e duas entradas USB para recarga de dispositivos para os bancos traseiros.





No visual, poucas mudanças foram adotadas na frente e na traseira. As rodas diminuíram, saindo das 18 polegadas da linha 2020 para as de 17".