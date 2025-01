IPVA 2025 de veículos com final de placa 1 e 2 vence nesta segunda-feira; veja como pagar

Por causa da alta demanda em função do início do calendário de vencimentos, alguns contribuintes podem enfrentar instabilidades ao acessar o site da Receita Estadual e da Secretaria da Fazenda. Nesses casos, uma opção para a emissão das guias é pelo aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual, disponível para iOS e Android.

Assim como já ocorria em anos anteriores, as guias de recolhimento não são mais enviadas pelos correios. Os contribuintes do Paraná devem gerá-las por meio dos canais oficiais – Portal do IPVA ou o Portal de Pagamentos de Tributos.

s prazos de vencimento são de acordo com o final da placa do veículo. Para os demais proprietários, os vencimentos acontecem ao longo desta semana nos dias:

A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual do Paraná informam que o calendário de vencimento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2025 tem início nesta segunda-feira (20) para veículos com final de placa 1 e 2.

As autoridades em saúde pública promovem neste mês as ações de conscientização do Janeiro Roxo, referente ao combate à hanseníase.

Apesar da eventual instabilidade no sistema, a Receita Estadual reforça que a população redobre os cuidados na hora de fazer o pagamento do IPVA 2025, já que a quantidade de sites fraudulentas também aumenta nesta época do ano.





A recomendação é que o contribuinte acesse diretamente os canais oficiais e não clique em links enviados por email ou mensagens. Também é aconselhado evitar plataformas de buscas, já que muitos sites falsos se aproveitam de ferramentas de impulsionamento para aparecerem nos primeiros resultados. Ao acessar uma página, é preciso sempre garantir que ela termine com a extensão “.pr.gov.br”.





IPVA 2025





O IPVA é a segunda maior fonte de arrecadação do Estado, atrás apenas do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). No Paraná, a alíquota é de 3,5% sobre o valor venal de carros e motos em geral, e de 1% para ônibus, caminhões, veículos de aluguel, utilitários de carga ou movidos a GNV (gás natural veicular).





Para 2025, a Receita Estadual lançou um total de R$ 6,78 bilhões sobre uma frota tributável de mais de 4 milhões de veículos. Pela legislação, metade do valor arrecadado com o imposto é repassado aos municípios de emplacamento e o restante é usado pelo Estado para o financiamento de obras e custeio de atividades das áreas de saúde, educação e segurança pública.





A inadimplência com o tributo impede a emissão do Certificado e Licenciamento do Registro do Veículo, documento de uso obrigatório para circulação. Trafegar sem ele implica em multa pelas autoridades de trânsito e na retenção do veículo até a regularização da pendência.





O não pagamento do IPVA também impossibilita a transferência de propriedade do veículo, além de restringir a obtenção de Certidão Negativa de Tributos junto à Receita Estadual.





O Paraná fechou o ano de 2024 com uma taxa de adimplência de 88,2% — o que significa que apenas um a cada 10 proprietários do Estado encerraram o exercício anterior com débitos no imposto. Esse percentual, afirma Marcon, está dentro da média histórica.