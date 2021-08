IPVA deve ficar mais caro em 2022

A paralisação na produção de veículos devido à falta de componentes eletrônicos, associada a fatores como aumento no custo de matérias-primas como aço e alumínio, provocou uma disparada nos preços de automóveis novos e usados em 2021.



Neste segundo ano da pandemia do coronavírus, há demanda reprimida: a falta de carros zero-quilômetro tem levado compradores a buscarem exemplares de segunda mão, cujos preços têm subido ainda mais.

Essa é uma má notícia para quem já está se programando para pagar o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2022 -afinal, o cálculo do imposto é realizado sobre o valor venal médio do veículo, enquanto as alíquotas variam de acordo com o tipo de carroceria e combustível em cada Estado.

De acordo com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), de fevereiro de 2020, mês imediatamente anterior ao início da pandemia, a julho de 2021, os preços de automóveis zero-quilômetro subiram 19,9%.





Considerando apenas exemplares usados, independentemente do ano/modelo, a alta foi ainda mais expressiva no mesmo período: 24,4%.

Especificamente no caso de São Paulo, a tabela com os valores venais para o cálculo do IPVA é fornecida pela Fipe e se baseia nos preços médios de setembro do ano anterior ao exercício: ou seja, em 2021 foram usados os preços de setembro de 2020.

Ao mesmo tempo, o calendário e a tabela do IPVA do ano seguinte são tradicionalmente divulgados em dezembro pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do governo paulista.





Mesmo ainda sem os valores venais do IPVA 2022, a reportagem fez uma estimativa de quanto o tributo vai subir no próximo ano no Estado para cinco dos automóveis mais vendidos do Brasil -todos flex e, portanto, com alíquota de 4%.

Para tal, comparamos os preços de venda do IPVA 2021 com os valores médios apurados pela Fipe em agosto deste ano.

Confira:





JEEP RENEGADE SPORT FLEX 2017

- Valor venal para cálculo do IPVA 2021 em SP (Fipe) - R$ 59.445

- Valor do IPVA 2021 em SP - R$ 2.377,80

- Preço médio Fipe em agosto de 2021 - R$ 73.025

- Estimativa de valor do IPVA 2022 em SP - R$ 2.921

Alta de R$ 543,20 ou 22,84% no IPVA 2022





HYUNDAI HB20 SENSE 2020

- Valor venal para cálculo do IPVA 2021 em SP (Fipe) - R$ 42.133

- Valor do IPVA 2021 em SP - R$ 1.685,32

- Preço médio Fipe em agosto de 2021- R$ 53.283

- Estimativa de valor do IPVA 2022 em SP - R$ 2.131,32

Alta de R$ 446 ou 26,50% no IPVA 2022





FIAT ARGO 1.0 2018

- Valor venal para cálculo do IPVA 2021 em SP (Fipe) - R$ 37.720

- Valor do IPVA 2021 em SP - R$ 1.508,80

- Preço médio Fipe em agosto de 2021- R$ 48.323

- Estimativa de valor do IPVA 2022 em SP - R$ 1.932,92

Alta de R$ 424,12 ou 28,11% no IPVA 2022





CHEVROLET ONIX 1.4 LT MANUAL 2013

- Valor venal para cálculo do IPVA 2021 em SP (Fipe) - R$ 28.910

- Valor do IPVA 2021 em SP - R$ 1.156,40

- Preço médio Fipe em agosto de 2021- R$ 37.100

- Estimativa de valor do IPVA 2022 em SP - R$ 1.484

Alta de R$ 327,60 ou 28,33% no IPVA 2022





VOLKSWAGEN T-CROSS COMFORTLINE 2020

- Valor venal para cálculo do IPVA 2021 em SP (Fipe) - R$ 87.068

- Valor do IPVA 2021 em SP - R$ 3.842,72

- Preço médio Fipe em agosto de 2021- R$ 104.115

- Estimativa de valor do IPVA 2022 em SP - R$ 4.164,60

Alta de R$ 321,88 ou 8,31% no IPVA 2022