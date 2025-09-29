Londrina vai sediar 4ª edição do Evento Antigomobilista

A quarta edição do Evento Antigomobilista de Londrina será realizada nos dias 4 e 5 de outubro, no Centro Cívico, em frente à Prefeitura. Aberto ao público e pet friendly, o encontro promete reunir centenas de apaixonados por veículos clássicos e curiosos de toda a região.





A iniciativa acontece com base na Lei Municipal nº 13.406/2022, de autoria do vereador Matheus Thum, que instituiu o Dia Municipal do Antigomobilista. A legislação prevê a realização de exposições, palestras e debates voltados ao tema, fortalecendo a cultura e a preservação da memória automotiva.

Segundo Leandro Guerra, presidente dos grupos Aircooled 043 e Antigos, a expectativa é superar o número de 1.170 veículos registrados em 2024, com participação de colecionadores vindos de estados como São Paulo e Santa Catarina, além de outros países.





“Queremos levar às futuras gerações a nostalgia de reviver o passado e mostrar como os carros eram coloridos e cheios de história”, destacou o organizador.

As inscrições poderão ser feitas presencialmente, a partir das 9 horas do dia 4, ou pela internet. Para participar, os expositores devem doar dois quilos de alimentos não perecíveis. Na edição anterior, foram arrecadadas 2,5 toneladas, destinadas a instituições sociais cadastradas.





A programação inclui exposição de veículos, mercado de pulgas, desfiles pin-up, shows musicais e diversas opções gastronômicas em food trucks.

Dia 4: apresentações de Geovanni e Banda, Galépticos e Banda Bora.

Dia 5: shows de Noite Torta e V10.

O evento é organizado pelos clubes Aircooled 043, Opaleiros Londrina e Quadrados de Londrina, e contará com segurança no local e ambulância de prontidão.





Toda a comunidade londrinense e visitantes estão convidados a prestigiar o encontro, conhecer de perto modelos que marcaram época e viver um fim de semana dedicado à memória e à paixão pelos carros antigos.

*Sob supervisão de Patrícia Maria Alves



