Alta da gasolina faz brasileiro repensar uso do carro

A disparada dos preços combustíveis, intensificada pelos efeitos da guerra na Ucrânia, está fazendo o brasileiro repensar o uso do carro.

Com o orçamento apertado, parte da população decidiu deixar o automóvel parado na garagem por mais tempo. Viagens longas de lazer ficaram mais escassas nos últimos meses.

Na tentativa de economizar, a migração para o transporte público, bicicleta ou até skate, quando possível, também é uma opção que passou a fazer parte da rotina.





O advogado Marcos Barbosa, 50, integra o grupo que resolveu deixar o carro mais tempo na garagem devido aos aumentos da gasolina.





Agora, o automóvel só é retirado de casa em situações de maior necessidade, como saídas para compras no supermercado ou na feira.





O morador de São Paulo também reduziu visitas a familiares no município de Casa Branca (cerca de 240 km da capital paulista).





As viagens, que antes eram feitas a cada 15 ou 30 dias, passaram a ocorrer, em média, a cada três meses.

Barbosa trabalha em regime de home office. Mas, quando há necessidade de saídas a trabalho durante a semana, vem procurando usar o transporte público.





"Tenho carro, mas estou usando o mínimo possível", relata. "Minha maior preocupação é com o coletivo: um aumento tão forte nos combustíveis é devastador", avalia.





A política de preços da Petrobras leva em conta os preços do petróleo no mercado internacional. Com a tensão criada após a Rússia invadir a Ucrânia, a cotação da commodity teve disparada, pressionando os combustíveis no Brasil.





Diante da situação, a estatal anunciou no dia 10 de março um mega-aumento nas refinarias. A gasolina subiu 18,8%, o óleo diesel avançou 24,9%, e o gás de cozinha teve alta de 16,1%. A elevação já impactou preços nos postos de combustíveis e nas revendas de gás.





O mega-aumento veio após os itens já terem engatado fortes altas durante a pandemia. Só em 2021, a inflação da gasolina para o consumidor final disparou 47,49%, conforme dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). O item respondeu pelo maior impacto sobre o IPCA no período.