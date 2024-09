Anhanguera-Bandeirantes e Castello Branco terão pedágio com autoatendimento a partir desta terça (10)

Praças de pedágio de rodovias estaduais paulistas administradas pela CCR vão começar a operar, nesta terça-feira (10), com postos de autoatendimento, alternativa às cabines tradicionais. Os motoristas que optarem pela tecnologia farão o pagamento sem a intermediação de um atendente da concessionária.



Os chamados ATM (máquinas de atendimento automático, na tradução da sigla) vão estar disponíveis no sistema Anhanguera-Bandeirantes, na altura de Campo Limpo, e na rodovia Castello Branco (SP-280), na altura do município de Quadra. Ainda haverá cabines manuais em funcionamento.

A iniciativa faz parte da meta da companhia de eliminar o uso de dinheiro nas praças de pedágio até 2026.

O grupo CCR prevê para os próximos meses a instalação de 54 cabines de autoatendimento em praças de pedágio, sendo 32 delas da CCR AutoBAn, que administra o sistema Anhanguera-Bandeirantes, e 22 da CCR SPVias, que inclui as rodovias Raposo Tavares (SP-270) e Castello Branco.



Neste primeiro momento, as cabines com ATM atenderão somente veículos leves, de acordo com a empresa.



Hoje a tecnologia já é usada em rodovias federais da companhia. São 61 cabines de ATM em operação em pedágios da CCR ViaSul (RS), CCR RioSP, CCR ViaCosteira (SC), e CCR ViaLagos (RJ).



Segundo a empresa, nesses locais, as transações por meio do sistema já representam 35% das passagens em pistas manuais. Meios eletrônicos de pagamento correspondem hoje a cerca de 85% do total de transações contabilizadas pela companhia, ante 56,3% observados em janeiro de 2020.