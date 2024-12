Aplicativo BlaBlaCar terá suspensão de caronas no Paraná depois do dia 30

A BlaBlaCar deverá interromper os serviços de carona no Paraná após o dia 30 de dezembro, atendendo decisão liminar emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado. A empresa informa que vai adotar as medidas legais necessárias para recorrer assim que for oficialmente notificada.





Devido à complexidade envolvida na implementação da decisão e em respeito aos membros que já tinham viagens de carona planejadas, especialmente durante o período de Natal — um momento importante para reunir a família e os amigos —, a plataforma suspenderá as atividades de carona no Paraná apenas a partir de 30 de dezembro. A empresa reconhece a importância dessas viagens e está comprometida em garantir que seus membros possam contar com o serviço durante esse período tão importante.

A decisão irá impactar diretamente os 2 milhões de membros que a BlaBlaCar atende no Paraná.