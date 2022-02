Começa o período de vistoria do transporte escolar em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) iniciou na última terça-feira (1) o período de vistoria do transporte escolar em Londrina. Em razão da pandemia e do adiamento do retorno às aulas presenciais, previstas para começarem em 7 de fevereiro nas redes municipal e estadual de educação, o intervalo para a realização do procedimento vai até o dia 31 de março.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Definida em tratativas entre a CMTU e proprietários dos 150 micro-ônibus ou vans atualmente autorizados a explorar o serviço, a extensão do prazo foi acompanhada da decisão que, excepcionalmente em 2022, permite o parcelamento das taxas incluídas na inspeção.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O valor das verificações, que serão realizadas às terças e quintas-feiras, nas plataformas 29 e 30 do TRL (Terminal Rodoviário), poderá ser dividido em até quatro vezes. O primeiro vencimento está programado para o dia 10 de março e o último para 10 de junho.





Para este semestre, a soma das taxas – fixadas com base no Código Tributário do Município – é de R$ 400,41.





Na quantia, estão embutidas as cobranças de renovação da licença para trafegar (R$319,11), de vistoria (R$ 54,20) e de emissão da carteira de condutor (R$ 27,10). A guia para pagamento, bem como o fracionamento das despesas, podem ser solicitados por e-mail, no endereço [email protected], ou pelos telefones (43) 3379-7966 e 3379-7973.

Continua depois da publicidade