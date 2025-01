Condutores do Paraná tem até dia 24 de janeiro para pagar IPVA à vista; confira o calendário

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2025 à vista. As datas mudam conforme o final da placa. Por exemplo, os veículos com placas finalizadas em 1 e 2 têm como data final o dia 20 de janeiro. Já os com placas finalizadas em 3 e 4 têm até o dia 21 do mesmo mês e assim por diante. Quem pagar o imposto em uma única parcela terá bonificação de 6%.

Os conutores paranaenses tem até o dia 24 de janeiro para pagar o IPVA ( Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2025 à vista. As datas mudam conforme o final da placa. Por exemplo, os veículos com placas finalizadas em 1 e 2 têm como data final o dia 20 de janeiro. Já os com placas finalizadas em 3 e 4 têm até o dia 21 do mesmo mês e assim por diante. Quem pagar o imposto em uma única parcela terá bonificação de 6%. Para os que decidirem parcelar o IPVA, o calendário é outro, com datas mensais também sempre correspondentes aos números finais das placas. É possível parcelar em até 5 vezes, porém sem desconto. Confira os calendários a seguir.

Sobre o IPVA





O IPVA é um imposto estadual lançado anualmente, que destina 50% para o município de emplacamento do veículo. Sua arrecadação é utilizada para custear os gastos públicos, como educação, saúde, segurança e transporte.

Para veículos adquiridos em anos anteriores, a cobrança do imposto se inicia em janeiro e a alíquota é de 3,5% ou 1% do valor do veículo, podendo ser quitado à vista (com bonificação de 6%) ou em até cinco parcelas.

Se estiverem vencidos, os débitos do ano corrente devem ser quitados em uma única cota. Os débitos vencidos de anos anteriores podem ser parcelados.

Como pagar o IPVA:

As guias para pagamento estão disponíveis em "Consultar Débitos e Guias para pagar o IPVA/PR" , acessado com o número do Renavam;

O IPVA pode ser pago por meio de:

GR-PR (Guia de Recolhimento do Estado do Paraná) nos bancos credenciados (Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob, Rendimento, Santander, Itaú e Sicredi) para quaisquer exercícios pendentes de IPVA;

Apenas com o nº de Renavam do veículo, nas agências ou nos caixas automáticos dos bancos credenciados (com exceção do Banco do Brasil).

Pagamento via PIX, por meio de QR-CODE em GR-PR disponível no portal público.

Consulta ao aplicativo Receita Paraná para pagamento via PIX, GR-PR e cartão de crédito - download do aplicativo (IOS) e (Android)

Por meio de cartão de crédito para o exercício de 2025, em até 12 parcelas, por meio de empresas terceirizadas (mais informações)

Observações:

As dívidas ativas desvinculadas do veículo (oriundas de aquisições em leilão ou determinações judiciais) podem ser quitadas com a emissão de guia para pagamento do IPVA;

Prazo de compensação: até um dia útil após o pagamento.

Como parcelar o IPVA:

Consultar Débitos e Guias para pagar o IPVA/PR com o número do Renavam ou Acessar o Menu Serviços Parcelamento de IPVA;

É possível parcelar os débitos de IPVA de exercícios anteriores ao atual;

O parcelamento pode chegar a até 10 parcelas, respeitado o valor mínimo da parcela de 1 UPF. Caso haja ajuizamento ou protesto de dívidas ativas, será necessário procurar a PGE para pagamento de custas e honorários;





O pagamento das parcelas deverá ser feito nos bancos credenciados, com emissão de cada parcela em seu mês de referência;