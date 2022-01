Consórcio Metronorte é opção segura e com taxas reduzidas para quem deseja realizar o sonho de comprar um veículo

Além das taxas de juros inferiores às praticadas no mercado, um bom consórcio é uma ótima opção de investimento com retorno garantido. Como o Consórcio Metronorte , que oferece planos com parcelas a partir de R$649,00 em até 84 vezes. Todos os meses os clientes do Consórcio Metronorte também concorrem a um prêmio de R$ 25 mil pela Loteria Federal, a partir do momento da aquisição.

São mais de 45 anos de experiência que garantem segurança e suporte ao cliente durante todo o processo, desde a compra até a entrega das chaves do veículo. Outro diferencial importante é o número reduzido de clientes por cota em relação a outros consórcios disponíveis no mercado, facilitando a contemplação. Todos os meses de 10 a 12 pessoas são contempladas por grupo e realizam o sonho do carro novo, é o maior índice de contemplação do Brasil.





De maneira simples e sem burocracia, basta o interessado escolher o carro que deseja e pagá-lo ao longo de 84 meses. As assembleias de contemplação são realizadas pela administradora do consórcio (GM - Chevrolet), dando ainda mais segurança para o cliente. “Se você sonha em comprar um carro, seminovo ou zero km, através da carta de crédito do consórcio, nós temos as melhores taxas administrativas e os melhores planos para você realizar esse sonho”, afirma Guilherme Rinaldi, Coordenador Comercial da Metronorte.





SERVIÇO

Consórcio Metronorte Chevrolet

Mais informações: https://www.metronortechevroletlondrin.com.br/consorcio

Whatsapp para contato: (43) 988114456.