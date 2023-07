Curso da CMTU de Londrina de pilotagem defensiva para motociclistas abre inscrições

Estão abertas as inscrições para a mais nova edição do curso de pilotagem defensiva para motociclistas da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) de Londrina. A capacitação será no sábado (29), das 14h às 18h, no Tiro de Guerra de Londrina, região leste.





Para garantir uma vaga, os interessados devem preencher o formulário de participação disponível no site cmtu.londrina.pr.gov.br, no menu “Educação no Trânsito” / “Curso de Pilotagem Defensiva para Motociclistas”, que fica na lateral esquerda da página.

Gratuito, o curso disponibiliza certificado e tem número de participantes restrito. Das 20 ofertadas para esta edição, metade já foi preenchida. Os que eventualmente não conseguirem participar da formação serão atendidos na próxima turma.





Uma vez feita a inscrição, as condições para compor o quadro de alunos é que o requerente seja habilitado na categoria A com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) válida, tenha motocicleta e capacete de proteção próprios.

De acordo com o coordenador de Educação da CMTU, Eder Araújo, a capacitação é dividida entre os módulos teórico e prático. O primeiro é dedicado ao repasse de informações e dicas de segurança, incluindo atualizações da legislação de trânsito.





Já a segunda parte, geralmente a mais esperada, consiste na montagem de um circuito formado por curvas abertas e fechadas, reta, obstáculos e outros componentes presentes no dia a dia das ruas. É ali que os motociclistas podem desenvolver as habilidades adquiridas.

Araújo comenta que o objetivo é complementar a formação dada pelas motoescolas, que instruem para o exame de habilitação, no entanto, muitas vezes deixam a desejar quando o assunto é preparar para adversidades e situações inesperadas.





“Toda mudança de hábito exige prática, implica repetir diversas vezes aquilo que é novidade. Nosso propósito, então, é que o aluno treine outras formas de pilotagem, de modo que ele esteja preparado, por exemplo, para frear ou fazer curvas com a pista em condições adversas”, pontua o coordenador.





Lançado em 2021, o treinamento atende tanto motociclistas comuns quanto empresas interessadas na capacitação de funcionários. As aulas são ofertadas continuamente, sempre mediante manifestação de interesse no site da companhia.





Desde que passou a ser ministrado, já atendeu aproximadamente 170 pessoas entre entregadores de aplicativo, motoboys, policiais, advogados, engenheiros e outros profissionais das mais diversas áreas.