Detran-PR esclarece dúvidas sobre sistema para carros novos

O sistema Renave 0 km, lançado pelo governo federal, por meio da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), cadastra e comercializa todos os veículos zero quilômetro do Brasil por meio do Renave (Registro Nacional de Veículos em Estoque), controlando o estoque e evitando fraudes.

Desde segunda-feira, os veículos faturados do fabricante (montadora) para as concessionárias já entram no sistema Renave. Desta forma, as concessionárias precisam se adequar para emitir, junto com a nota fiscal, a ATPV-e (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo Eletrônica), documento que antes era emitido somente para veículos usados.

Assim, quando o comprador comparecer ao Detran para realizar o serviço de primeiro emplacamento, o sistema já trará a informação da concessionária que vendeu o veículo e do cidadão que o comprou.





Para o cidadão, pouca coisa muda neste processo, a não ser o componente adicional de segurança. Com o sistema gerando esta informação, não há clonagem de veículos que ainda estão à venda.





“O que estava acontecendo com frequência, é que veículos em concessionárias diferentes, em estados diferentes, sendo vendidos com o mesmo número de chassi. Com este registro, podemos zerar a incidência de veículos com o chassi clonado”, explica o diretor-geral do Detran, Wagner Mesquita.

Já para vendas diretas e veículos usados, o Detran-PR ainda não tem previsão de lançamento do sistema.