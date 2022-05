Detran-PR faz leilão de 10.475 veículos sucata, reciclagem e aptos à circulação

Podem participar dos leilões pessoas físicas e jurídicas, portadoras de CPF ou CNPJ, documento de identidade e maiores de 18 anos, conforme regras descritas nos Editais, também disponíveis no site www.detran.pr.gov.br .

O Detran -PR (Departamento de Trânsito do Paraná) vai leiloar 10.475 veículos em maio – 161 deles aptos à circulação, 8.986 para reciclagem e 1.328 na condição de sucata para reaproveitamento de peças. Os leilões estão divididos em três lotes.

Lote 1

Local: on-line, no site www.sfleiloes.com.br

As sucatas poderão ser examinadas nos locais onde estão depositadas, de segunda a sexta-feira, nos 10 dias que antecedem ao leilão, das 8h às 14h. As autorizações para acesso devem ser obtidas nos respectivos endereços, conforme o edital nº 001/2022. É exigida a apresentação de documento de identidade reconhecido por lei federal.

São 1.328 veículos recolhidos pelas autoridades de trânsito, na condição de sucata, baixados no Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores). Não podem ser registrados ou licenciados, de absolutamente proibida a circulação em via pública, destinando-se exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas.

Lote 2







Total de 8.986 veículos na condição de reciclagem, baixados no Renavam, totalizando 3.321,98 toneladas de materiais ferrosos, não podendo ser registrados ou licenciados, sendo absolutamente proibida a circulação em via pública, assim como a comercialização de peças ou partes metálicas, destinando-se exclusivamente para reciclagem. Mais detalhes e locais para visitação constam no edital 002/2022.





Data: 23 de maio

Horário: 10h

Local: on-line, no site www.psnleiloes.com.br

Total avaliação: R$ 0,30 (trinta centavos) o valor do kg do material ferroso a ser reciclado.