Encontro de carros antigos e rebaixados acontece neste domingo em Londrina

Neste domingo (24) acontece o Encontro Mensal do Clube do Carro Antigo de Londrina. O evento é gratuito e aberto ao público, e será ao longo da rua da Canoagem, perto da barragem do lago Igapó. Além de veículos antigos, estarão expostos carros rebaixados.





A exposição tem previsão de início às 8h30 e vai até as 13h. Caso chova neste sábado (23), é possível que o seja cancelado. A informação sobre o adiamento vai ser divulgada no perfil do clube no Instagram .

Para participar como expositor, não é necessário fazer inscrição prévia. Solicita-se apenas levar no dia 1 kg de alimento não perecível para doação, que será encaminhada para instituição de caridade. Durante o evento, não são permitidos aceleradas bruscas, derrapagens, manobras perigosas e som alto por parte dos participantes.





O organizador do evento, Paulo Junior, comentou que tem boas expectativas. “Eu decidi organizar a exposição porque adoro esse tipo de evento, ainda mais considerando que podemos arrecadar alimentos com isso e ajudar famílias carentes e instituições de caridade de Londrina”, destacou.





Essa é a segunda edição do Encontro Mensal do Clube do Carro Antigo de Londrina. O evento conta com apoio da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina).