Ferrari apreendida pela PF vai a leilão em Londrina avaliada em mais de R$ 1 milhão

Uma Ferrari vermelha, modelo F458 Itália, 2010, apreendida pela PF (Polícia Federal) vai a leilão avaliada em R$ 1.150.000,00. O veículo pode ser visitado na rua Tietê, 1.450, Vila Nova, região central de Londrina, pátio da PF.

No entanto, para visitar o carro, os interessados devem fazer um agendamento com no mínimo 48 horas de antecedência pelo e-mail [email protected].





Na solicitação, os interessados devem colocar o nome completo e números do RG e CPF, além da data em que se pretende de visitar o carro. Não será permitida a entrada de acompanhantes que não efetuarem o agendamento prévio.