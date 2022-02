Jeep Renegade 2022 chega com motor turbo flex em todas as versões; veja preços

O Jeep Renegade passa por sua primeira grande mudança no Brasil. A linha 2022 chega com o novo motor 1.3 turbo flex (185 cv), que equipa todas as versões. As opções 1.8 flex e 2.0 a diesel foram descontinuadas.



O visual externo, contudo, mudou pouco em relação ao modelo lançado em 2015 e atualizado em 2019. A principal diferença aparece na dianteira, com novos faróis e para-choques alargados.



A lista de equipamentos inclui seis airbags e sistema de frenagem autônoma em todas as versões. Em caso de colisão ou atropelamento iminentes, o carro é capaz de parar.



O preço parte de R$ 124 mil na opção Sport, que traz câmbio automático de seis marchas, ar-condicionado, direção com assistência elétrica, rodas de liga leve aro 17, sistema multimídia com tela sensível ao toque e três entradas USB. Vidros, retrovisores e travas das portas têm acionamento elétrico.



As opções seguintes são a Longitude (R$ 139 mil) e as 4x4 nas configurações S e Trailhawk, ambas vendidas por R$ 163,3 mil e equipadas com câmbio automático de nove marchas.



Para evitar problemas relacionados aos direitos dos consumidores, a Jeep afirma que as primeiras 11,5 mil unidades têm os preços garantidos.



A marca foi questionada por lançamentos recentes, cujos valores anunciados sofreram aumentos antes de unidades de Compass e Commander serem entregues aos compradores que fizeram a reserva prévia.



Isso também ocorreu com o Fiat Pulse -Jeep e Fiat fazem parte do grupo Stellantis-, o que levou a empresa a ser notificada pelo Procon-SP.