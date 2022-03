Lewis Hamilton anuncia que irá mudar de nome na Fórmula 1

O piloto Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1, anunciou que vai mudar de nome para incluir o sobrenome de sua mãe, Larbalestier.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Estou muito orgulhoso do nome da minha família: Hamilton. Na verdade, nenhum de vocês deve saber que o [sobre] nome da minha mãe é Larbalestier. E estou prestes a colocar isso em meu nome", afirmou o piloto da Mercedes durante a Dubai Expo.

Continua depois da publicidade





"Por que eu realmente não entendo completamente a ideia de por que, quando as pessoas se casam, a mulher perde o nome. Eu realmente quero que o nome dela continue com o nome Hamilton", acrescentou.

Os pais de Lewis, Anthony Hamilton e Carmen Larbalestier, se divorciaram quando Lewis era criança.





LEIA TAMBÉM: Hamilton diz que Mercedes não irá brigar por vitória no início da temporada





Hamilton não confirmou se o novo nome será oficial antes do início da temporada de 2022 da Fórmula 1. No entanto, avisou que será em breve.

Continua depois da publicidade





"Não, não sei se será neste fim de semana. Mas estamos trabalhando nisso", concluiu. A temporada da F-1 em 2022 começa no próximo domingo, dia 20 de março, com o GP de Sakhir, no Bahrein