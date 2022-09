Londrina comemora Dia Municipal do Antigomobilista com evento neste final de semana

Ocorre neste final de semana, sábado (24) e domingo (25), o 1° Dia Municipal do Antigomobilista de Londrina, um evento que reunirá motos antigas e carros clássicos. Oficialmente, a data é comemorada no dia 3 de outubro, porém, devido às eleições 2022, a festividade foi adiantada. O encontro será no Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, na avenida Duque de Caxias, 635.





A comemoração será aberta ao público e começará às 9h no sábado, sendo finalizada às 18h no domingo com exibição de veículos antigos, shows musicais e praça de alimentação. Esta será a primeira edição em Londrina após a sanção da Lei Municipal nº 13.406, de 30 de maio de 2022, que instituiu o Dia Municipal do Antigomobilista a ser comemorado todo dia 3 de outubro.

Publicidade

Publicidade





Segundo os organizadores Opaleiros de Londrina e Quadrados Londrina, a estimativa de público é de 5 a 6 mil pessoas de diversas regiões do Estado e do País, somando 15 municípios no total. O antigomobilismo é um movimento que busca a restauração, conservação e exibição de automóveis clássicos antigos, com o objetivo de manter viva a história desses veículos, seja nas suas cores, originalidade e modo de vida, como os passeios e viagens em família.







O Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) será um dos apoiadores institucionais e fará os trâmites das solicitações que o evento necessita com a Prefeitura de Londrina, viabilizando a funcionalidade da festividade dentro do município, executando as solicitações para a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina), Secretaria Municipal de Fazenda e a Secretaria Municipal do Ambiente.





Para a diretora de turismo da Codel, Roberta Zulin, o evento será significativo para a cidade. “A comemoração será muito importante para o município, principalmente por movimentar a economia local com hotéis, restaurantes e shoppings, trazendo diversos amantes dos carros e motos antigos de várias regiões do Paraná e de outros estados”, ressaltou Zulin.





O presidente do Opaleiros de Londrina, grupo criado em 2004 e um dos organizadores, Denis dos Santos Goulart, disse que o evento terá grande importância para Londrina. “O encontro é realizado anualmente em várias cidades ao redor de Londrina e nós não tínhamos um, sendo que somos o berço dos carros antigos e a lei nos ajudou a sermos mais reconhecidos. Agora temos um apoio institucional grande que é a Prefeitura”, pontuou.