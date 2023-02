Novo BMW X1 é lançado nesta quarta em Londrina

A Euro Import lançou na última quarta-feira (15) o novo BMW X1 de forma simultânea em Curitiba, Cascavel, Londrina e Joinville. Apresentado em meados de janeiro no formato de pré-venda, é encontrado em duas opções de motorização, ampliando ainda mais sua liderança no segmento de SUVs premium, do qual é líder isolado há seis anos.

O modelo aposta em inovações no visual, na conectividade e, principalmente, na tecnologia. Além disso, vem acompanhado do programa BSI gratuito pelo período de três anos ou 40.000 km (o que ocorrer primeiro) para os clientes que comprarem durante todo o mês de fevereiro. O BMW Service Inclusive (BSI) é um programa que oferece serviços de manutenção de veículos da marca, com cobertura mundial na rede de concessionárias autorizadas, sem custo adicional dos serviços cobertos.





“Os eventos foram um sucesso e o novo BMW X1 o protagonista da noite. Nele a imponência e o conforto se harmonizam de forma única e para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conferir todos os atributos de forma presencial, faço o convite para estarem conosco na Euro Import de Londrina”, comenta Cristiane Dalla Valle, diretora de marca BMW Euro Import.