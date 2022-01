O que você precisa saber antes de comprar um motorhome

Motorhomes viraram tendência no país, nos últimos dois anos, o que só fez aumentar a busca por inovação para oferecer a infraestrutura mais moderna aos viajantes dessas casas sobre rodas.

Uma das principais novidades é a responsabilidade com o meio ambiente. Um exemplo disso é o sanitário compostável que, em vez de utilizar água para descarga, usa materiais orgânicos secos e úmidos, como papel higiênico e serragem, que evitam a criação de esgoto que poluiria rios. Além disso, os resíduos fecais são transformados em adubo.

Outro destaque é a maior autonomia que os novos veículos oferecem. Hoje, os motorhomes podem ser equipados com aparelhos de última geração, capazes de gerar energia por longos períodos, sem a necessidade de ter que parar em pontos de apoio.





Na ExpoMotorhome 2021, maior feira do setor, a Estrella Mobil, empresa que cria motorhomes a partir de projetos especiais, localizada em Santa Branca (SP), marcou presença com lançamentos que tiveram forte investimento em tecnologia. Entre os destaques, o Star Light, que possui duas fontes distintas de geração: a primeira por meio de energia solar que gera até 1.200Watts de potência e a segunda por meio de solução, criada unicamente no Brasil, que utiliza um novo equipamento acoplado ao veículo, que gera energia exclusivamente para o motorhome.





A personalização é outro item que não pode faltar na visão dos novos compradores e permite desde escolher detalhes da decoração a criar um local especial para os pets.

Mas, se ainda assim ficou a dúvida sobre como escolher o melhor modelo, Julio Lemos, um dos fundadores da Estrella Mobil dá a dica.







“Em primeiro lugar, é muito importante que a família saiba seu propósito com o motorhome. As viagens serão longas ou curtas? Quantas pessoas viajarão? Quais são os principais destinos: praia, campo ou deserto? Vão levar cachorros ou gatos? Depois disso, partimos para o projeto, que inclui o design e a tecnologia necessários para suprir todas as necessidades durante as viagens.”