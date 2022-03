Organizado pela PRF, primeiro leilão virtual de veículos retidos acontece no próximo sábado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) do Paraná irá fazer o primeiro leilão on-line de veículos em 2022. Os lances mínimos variam entre R$ 50 e R$ 1,8 mil para sucatas e R$ 200 e R$ 30 mil para veículos conservados ou sucatas que ainda podem ser aproveitadas. O leilão também abrange veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos que se encontrem há mais de 60 dias nos pátios das Unidades Operacionais vinculadas à PRF em todo estado.

A sessão pública será feita no próximo sábado (5) com lotes de sucata aproveitável, sucata aproveitável com motor inservível e veículos conservados. A ação ocorrerá, exclusivamente, no sistema eletrônico on-line da instituição.

Dentre os 186 veículos ofertados, 113 são conservados e 73 são considerados como sucata (aqueles que estão impedidos de circulação em vias públicas e se destinam exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças), sendo que essas só podem ser adquiridas por pessoas jurídicas previamente cadastradas.







Os lotes mais caros do leilão são um semirreboque Folle ano 2007, com lance mínimo de R$ 30 mil, um caminhão Ford ano 2008, com lance mínimo de R$ 25 mil, e uma Toyota Hilux SRV ano 2011, com valor mínimo do lance de R$ 20 mil. Todos esses veículos são conservados, isto é, após sua regularização, podem voltar a circular.





Conforme o artigo 328 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), o veículo recolhido que não vier a ser reclamado por seu proprietário dentro de um prazo de dois meses pode ser avaliado e levado a leilão.