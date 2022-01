Pagamento do IPVA no Paraná poderá ser feito por PIX em qualquer banco

O calendário de pagamento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) no Paraná inicia no dia 17 de janeiro e, neste ano, o contribuinte poderá pagar a guia via PIX, no banco de sua preferência - inclusive os digitais - por meio de um QRCode. Anteriormente, só era possível pagar um boleto com código de barras exclusivamente no Banco do Brasil. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Essa nova opção tem como objetivo facilitar a vida dos contribuintes, que enfrentaram algumas dificuldades para realizar a transação, principalmente durante a pandemia.

O pagamento pode ser feito em duas modalidades: à vista com desconto de 3%, ou parcelado em 5 vezes sem juros, com a emisão da guia com vencimentos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio.

No caso de veículos adquiridos em anos anteriores a 2022, a cobrança se inicia em janeiro, e a alíquota é de 3,5% ou 1% do valor do veículo.



Como pagar com PIX





Para fazer o pagamento nessa nova modalidade, basta o contribuinte abrir o aplicativo do seu banco, escolher a opção em que é possível pagar um débito com PIX e apontar a câmera do celular para o QR Code, que estará no canto superior direito do documento.





Consulta



Desde 2020, os contribuintes não recebem mais o boleto em casa para pagar o IPVA, nem qualquer outro tipo de correspondência. Para emitir a guia, é preciso acessar o site oficial da secretaria de Estado da Fazenda. É necessário inserir o número do Renavam, que consta no CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos). A emissão já está disponível desde o dia 4 de janeiro, pelo portal do IPVA.





Caixas



Com o número do Renavam, é possível pagar o imposto diretamente nos caixas ou canais de atendimento de sete bancos credenciados: Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Sicredi, Banco Rendimento e Bancoop.



Pela página da Secretaria de Estado da Fazenda, o contribuinte também tem acesso a outros serviços do IPVA, como pedidos de isenção e imunidade, regularização de débitos e revisão do valor venal, além de receber atendimentos pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão.



No crédito



Em 2022, também será possível pagar a guia pelo cartão de crédito. Essa nova modalidade está passando por ajustes finais e, em breve, estará disponível. Essa é mais uma novidade dentro da política de modernização do IPVA no Paraná, que incluiu o aumento no parcelamento para cinco vezes; até o ano passado, o parcelamento máximo era de três meses.





IPVA



O Estado destina 50% do valor arrecadado com o IPVA para o município de emplacamento do veículo. A arrecadação é utilizada para custear investimentos públicos como educação, saúde, segurança e transporte. A quitação do IPVA também é requisito obrigatório para emissão do certificado de licenciamento de veículo pelo Detran/PR.





Prazo de pagamento