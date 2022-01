Como é usar o Panamera e-hybrid, o sedã mais rápido do Brasil, no dia a dia

A Porsche vem investindo há mais de década em carros que, além de esportividade, oferecem funcionalidades e aptidões para serem usados no dia a dia. O SUV Cayenne salvou a marca de uma crise, e seu irmão menor Macan é outro caso de sucesso. Além deles, a linha oferece o Panamera, um sedã nada convencional, mas que traz muitas características dessa categoria.



Uma das versões mais recentes no Brasil é a Turbo S e-hybrid. Com 700 cv, é o sedã a combustão mais rápido do Brasil. Há quem diga que o elétrico Taycan Turbo S, da própria Porsche, é o dono desse posto. Afinal, vai de 0 a 100 km/h 2,8 segundos, ante os 3,3 segundos do Panamera.



Porém, o Taycan atinge 260 km/h de velocidade, e é superado facilmente pelo Panamera Turbo S, que chega a 315 km/h. Outra polêmica é a relacionada à classificação do carro. A Porsche o chama de sedã e eu também. Mas há quem discorde, pois ele não tem três volumes bem definidos. Sua carroceria é próxima à de um cupê, embora ele ofereça quatro portas - os modelos dessa categoria são de duas.



Muitos chamam o Panamera de "sedã-cupê", que é um conceito de marketing, não um segmento. Na prática, a categoria tradicional mais próxima às características desse carro é mesmo a de sedas.



Eu testei o Panamera Turbo S e-hybrid na estrada e no dia a dia. Que ele é rápido, não precisava nem dizer. Os números acima deixam claro, e seus cerca de 88 mkgf de torque fazem das acelerações algo tão emocionante quanto assustador.



A força entregue pela combinação de motor V8 com elétrico supera facilmente a barreira que poderiam ser os 2.350 quilos do carro. O câmbio é automatizado de oito marchas e duas embreagens e a tração, 4x4.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Panamera Turbo S e-hybrid no dia a dia

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Quando comparado ao 911 e à linha 718, a vantagem do Panamera está no espaço. Claro que ele não é esportivo nato como os dois citados anteriormente, mas apresenta muita esportividade - além da velocidade - para quem gosta de pegar estradas, de preferência as sinuosas.



em chassi muito equilibrado, suspensão adaptativa e respostas diretas e rápidas na direção. É um carro colado no chão. Isso com um pacote que poderia muito bem se chamar "famílias na estrada". O porta-malas de 403 litros acomoda pelo menos duas malas médias (23 kg) e uma pequena (15 kg), e ainda sobre espaço para mochilas e outros pequenos objetos.



Além disso, atrás há excelente espaço para crianças e adolescentes e adultos que não tenham mais de 1,80 metro de altura. Ou seja: uma família viaja com conforto nesse Porsche. Isso com comodidades que os esportivos não oferecem, como o ar-condicionado de quatro zonas. Além das duas na frente, há outras duas atrás, com comandos de temperatura, direcionamento e velocidade.



E na hora de usar o carro na cidade? Com cuidado, ele vence as valetas e lombadas sem maiores dificuldades. Em uma valeta funda que já acionou o sensor dianteiro de diversos SUVs que testei recentemente, o do Panamera nem tomou conhecimento.



Porém, o carro causou certas dificuldades em um trecho com diversas valetas irregulares no interior de São Paulo. Em algumas delas, por mais cautela e perícia que se tivesse ao passar, houve toque da parte de baixo do carro. Só que isso ocorreu também com outros modelos mais baixos que já levei ao local, como o Honda Civic.



Também chama a atenção a boa absorção de impactos da suspensão do Panamera Turbo S e-hybrid em pisos irregulares. Isso rodando no modo híbrido - equivalente ao normal ou confortável em modelos sem auxílio elétrico. Nas funções mais esportivas de condução, os baques são inevitáveis.



Destaques