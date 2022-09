Pesquisa mostra que Fusca e Gol são os carros clássicos mais desejados pelos brasileiros

Após 26 anos do fim da produção do Fusca no Brasil, o modelo da Volkswagen segue como um dos carros antigos mais queridos dos brasileiros, alcançando a primeira posição entre os clássicos mais procurados, anunciados e vendidos no primeiro semestre de 2022, segundo levantamento da OLX, plataforma de compra e venda on-line de carros. Dentre os clássicos, o modelo foi responsável por 13% das buscas, 21% das vendas e 20% dos anúncios, com preço médio em torno de R$ 20,5 mil.





“O Fusca continua sendo a paixão nacional e o mercado de usados é uma oportunidade para que os amantes de automóveis encontrem modelos históricos. Na OLX, temos um grande público, fã dos clássicos, que aprecia, anuncia e comercializa por meio da plataforma", afirma Flávio Passos, vice-presidente de Autos e Comercial da OLX.





Em segundo lugar, ainda em relação aos clássicos, entre os mais procurados, anunciados e vendidos, está o Gol, modelo também fabricado pela Volkswagen que tem o preço médio de R$ 16,5 mil. Já o Chevrolet Opala, com preço médio de R$ 34,5 mil, fica em terceiro lugar entre os clássicos mais vendidos e anunciados, mas perde espaço para o Fiat Uno entre os mais procurados. A lista do top 5 se divide entre Parati, no 4º lugar, e o Fiat Uno, em quinto.

Em relação aos preços médios das vendas, o levantamento indica que, dependendo do modelo, os clássicos podem variar de R$ 11 mil, adquirindo um Fiat Uno, a R$ 34,4 mil na compra do luxuoso Opala.