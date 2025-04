Quase metade do IPVA 2025 já foi pago em Londrina, diz secretaria

Balanço parcial da Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda) apontou que 48,57% dos paranaenses já quitaram os débitos do IPVA 2025 (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores). Os dados, divulgados em parceria com a Receita Estadual, revelam que já foram arrecadados R$ 3,32 bilhões dos mais de R$ 6,8 bilhões lançados para o atual exercício. Em Londrina, a porcentual é ligeiramente maior, de 48,62%, com R$ 191,5 milhões do total de quase R$ 400 milhões já em caixa.





E enquanto a média de arrecadação do Estado é de pouco mais de 48%, alguns municípios estão bem acima disso. O destaque fica para as cidades das regiões Sudoeste e Centro-Oeste, cuja média de adimplência supera os 51%. A cidade com o melhor índice de pagamento de todo o Paraná é Bom Sucesso do Sul, no Sudoeste, onde 69,32% de todo o IPVA lançado em 2025 já foi pago. Isso significa que, dos R$ 2,36 milhões que a Receita Estadual espera arrecadar dos motoristas do município da região, R$ 1,64 milhão já foi quitado.

Em seguida, aparece Serranópolis do Iguaçu, com R$ 1,75 milhão já pagos, o que corresponde a 68,28% do valor total. Virmond, na região Centro-Sul, fecha o pódio com a terceira colocação no ranking e 67% do IPVA 2025 já recolhido. Aparecem também no TOP 10, Arapuã (R$ 1 milhão) - 66,6%; Verê (R$ 3,6 milhões) - 66,58%; Sulina (R$ 1,01 milhão) - 65,34%; Nova Santa Rosa (R$ 4 milhões) - 65,16%; Maripá (R$ 2,56 milhões) - 64,9%; Quatro Pontes (R$ 2,51 milhões) - 63,82%; Salgado Filho (R$ 1,01 milhão) - 63,47%.





Em comum, elas têm o fato de terem frotas reduzidas, com menos de 2 mil veículos tributáveis. Já entre as cidades com mais de 50 mil veículos, o destaque fica para Curitiba, onde 51,97% do IPVA 2025 já foi pago. A Capital do Estado arrecadou R$ 869,75 milhões. Em seguida, aparecem Toledo (50,01%) e Cascavel (48,68%), ambas na região Oeste, com Londrina na sequência.





Depois, aparecem Araucária (R$ 40 milhões) - 48,3%; Maringá (R$ 178,1 milhões) - 47,83%; Ponta Grossa (R$ 101,57 milhões) - 45,49%;São José dos Pinhais (R$ 97,68 milhões) - 45,08%; Foz do Iguaçu (R$ 70,54 milhões) - 44,42%; e Pinhais (R$ 33,5 milhões) - 42,1%.





O calendário de pagamento do IPVA 2025 será retomado no próximo dia 20 de março para veículos com final de placa 1 e 2. A recomendação da Receita Estadual, porém, é que os proprietários não esperem a data-limite para fazer os pagamentos, já que as guias podem ser emitidas a qualquer momento pelos canais oficiais. Até o momento, duas das cinco cotas já foram encerradas.