Radar com efeito Doppler: a tecnologia que flagra mau motorista de longe

Os motoristas que tentam driblar os radares, dando aquela famosa freada antes do equipamento medidor de velocidade para evitar multas, devem ficar atentos. Ainda em fase experimental, uma tecnologia de fiscalização vem sendo testada em cidades brasileiras como Curitiba, em Minas Gerais e também no interior de São Paulo.





Diferentemente dos equipamentos do tipo fixo convencionais, que medem a velocidade por meio de sensores no asfalto, a novidade utiliza a medição de ondas eletromagnéticas para identificar motoristas acima do limite antes mesmo de eles passarem pelo equipamento.





Chamada de efeito Doppler, a tecnologia permite detectar a velocidade do veículo até 50 metros depois da passagem pelo aparelho: ou seja, se o veículo passar da velocidade permitida logo após o radar, dentro dessa distância o equipamento é capaz de flagrar a irregularidade -e gerar a autuação.





ONDE ESTÃO OS NOVOS RADARES





Além da fiscalização de velocidade, os "radares à prova de migué" também podem flagrar outras infrações de trânsito, como mudança de faixa em local proibido e avanço de sinal vermelho.





Essa tecnologia faz com que o condutor não apenas diminua a velocidade "em cima" do radar, mas também permaneça dentro do limite da via por pelo menos cinquenta metros após a localização do dispositivo.





Herick Dal Gobbo, coordenador da Unidade de Monitoramento por Dispositivos Eletrônicos da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito do município, explicou ao UOL Carros em entrevista de 2024 que essa é uma tendência que deve se espalhar por outras cidades do país.





"Temos verificado nos editais por todo Brasil que o doppler é uma tendência pelos municípios. Além disso, esse tipo de equipamento requer menos manutenções corretivas, tornando a fiscalização mais eficaz", afirmou ele, na ocasião.





Esses equipamentos estão homologados por portaria do Inmetro e são aferidos periodicamente, conforme resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).



