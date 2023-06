Receita Estadual do Paraná diz que 27,5% dos veículos estão com o IPVA 2023 atrasado

“Nos últimos anos, foram implantadas novidades que ajudaram a modernizar o sistema da Guia de Recolhimento. Uma das facilidades trazidas para o novo modelo é a opção para pagamento via PIX, já que a guia agora é emitida com um QR Code para este fim. A principal vantagem desta mudança é que o contribuinte pode pagar a GRPR em qualquer banco, inclusive nos digitais, não se restringindo aos conveniados com o Estado”, diz.

“Verificamos que a inadimplência do IPVA recuou um pouco neste ano em relação ao ano passado. Em 2022, 28,6% dos veículos tributados não haviam recolhido o imposto nesta mesma época do ano, ou seja, cerca de 1 ponto percentual a mais do que o número atual”, afirma o coordenador de Arrecadação da Receita Estadual do Paraná, Ezequiel Rodrigues dos Santos.

No Paraná, 27,5% dos veículos tributados no ano de 2023 estão com o pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) atrasado, informam a secretaria Estadual da Fazenda e a Receita Estadual. O índice de inadimplência resulta em R$ 1,42 bilhão não recolhidos aos cofres públicos.

COMO QUITAR







As parcelas vencidas do IPVA 2023 podem ser quitadas AQUI, com multa e juros. A multa é de 0,33% ao dia mais juros de mora (conforme a taxa Selic). Depois de 30 dias de atraso, o percentual é fixado em 10% do valor do imposto.

Publicidade





Além disso, é possível parcelar os débitos de IPVA de exercícios anteriores. O Paraná oferece a opção de parcelamento em até 10 vezes, respeitando o limite mínimo de uma UPF (Unidade Padrão Fiscal do Paraná) por parcela, atualmente em R$ 130,90. O parcelamento pode ser feito por meio do portal do IPVA..





O IPVA é uma das principais fontes de arrecadação tributária do Estado, atrás apenas do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação).

Publicidade





A inadimplência do IPVA impede a emissão do CRLV (Certificado de Licenciamento do Registro do Veículo), documento obrigatório para a circulação de automóveis, motocicletas, ônibus, caminhões e demais categorias automotoras.





Transitar sem o CRLV implica em multa e na retenção do veículo até a regularização das pendências. Vale lembrar ainda que não pagamento do IPVA impede a transferência de propriedade do veículo e dificulta a obtenção da Certidão Negativa de Tributos junto à Receita Estadual.

Publicidade





Se a inadimplência persistir, o débito pode ser inscrito na Dívida Ativa do Estado, e o nome do proprietário pode ser incluído no Cadin Estadual, o que gera diversos impedimentos, como restrições de acesso a empréstimos e outras modalidades de crédito, impossibilidade de aproveitar créditos do programa Nota Paraná e limitações ao exercício de cargos públicos.