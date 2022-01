Vai comprar veículo seminovo ou usado? Veja cinco dicas que podem te ajudar

Verifique o automóvel com cuidado

Achar um seminovo do jeito que você quer pode ser uma tarefa difícil e levar tempo. Isso pode fazer com que o cuidado ao avaliar o automóvel seja deixado de lado. Verifique a pintura, se existem marcas de possíveis batidas, a quilometragem (carros com quilometragem muito alta podem ser um problema), a parte mecânica, a conservação do interior do carro e se todas as funcionalidades, como ignição, parte elétrica e multimídia, estão em perfeito estado.