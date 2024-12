Vai viajar? DER-PR alerta para uso de empresas de transporte intermunicipal registradas

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) alerta quem vai viajar para que utilize somente empresas de transporte intermunicipais devidamente registradas. O órgão é responsável por administrar e fiscalizar o transporte comercial intermunicipal de passageiros no Estado, cujas empresas só podem operar caso atendam a todos os requerimentos na legislação vigente.





Isso inclui as linhas de transporte regular entre cidades, do tipo rodoviário e metropolitano (exceto pelas linhas da Região Metropolitana de Curitiba); e também o fretamento contínuo, como o transporte de trabalhadores e pacientes; e o fretamento eventual, que cobre todos os tipos de viagens para turismo, modalidade que encontra sua maior demanda neste final de ano e durante as férias escolares, principalmente para a região do Litoral.

Para fazer o registro no DER/PR a empresa precisa apresentar documentação comprovando regularidade jurídica e financeira, documentação dos veículos, apólice de seguro, certificado de segurança veicular e a vistoria feita por inspetora mecânica acreditada, entre outros requerimentos.





Isso garante que a empresa tenha competência e capacidade para operar suas linhas e fretes, proporcionando segurança para seus passageiros e para demais usuários nas rodovias e vias municipais.

Os clientes interessados em utilizar esse meio de transporte são encorajados a verificar se o veículo conta com registro e vistoria em dia, documentos que obrigatoriamente devem constar nos ônibus.