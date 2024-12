Vai viajar no fim do ano? Veja o que checar na sua moto e festeje tranquilo

O fim do ano se aproxima, e com ele, as férias e as festas que movimentam as estradas do Paraná. Para muitos motociclistas, essa é a época de fazer a manutenção preventiva de suas motos, preparando o veículo para viagens mais longas. No entanto, deixar a revisão para a última hora pode ser um problema, já que oficinas lotadas nesse período acabam dificultando o agendamento e podem até comprometer os planos de viagem ou aumentar os riscos de acidentes durante os deslocamentos devido à não realização do serviço.

É por isso que a recomendação técnica é que o cuidado com o veículo precisa ser constante e realizado ao longo do ano. Essa prática não só assegura o bom funcionamento, mas também a segurança de quem pilota e de todos ao redor. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade

Os números falam por si. Nos últimos cinco anos, o Paraná registrou um aumento nas mortes e hospitalizações de motociclistas. Dados do Ministério da Saúde, extraídos do SUS, mostram que, entre 2019 e 2023, a média anual de hospitalizações de motociclistas subiu 36%, passando de 3.875 para 5.273. No mesmo período, as mortes aumentaram 12%, com uma média anual de 769 óbitos, contra 685 entre 2014 e 2018. Leia mais: Crescimento no mercado Anfavea projeta aumento de 5,6% nas vendas de veículos em 2025 732 mil beneficiados Governo encaminha para Alep projeto que isenta IPVA de motos com até 170 cilindradas Perto da barragem Encontro de carros antigos e rebaixados acontece neste domingo em Londrina Evite dor de cabeça Vai viajar no fim do ano? Veja itens obrigatórios e essenciais para uma viagem tranquila

São dados que reforçam a importância de práticas preventivas que ajudem a evitar falhas mecânicas e garantam veículos em condições seguras para circulação. Segundo Antonio Grigonis, gerente da Blokton, concessionária Honda no estado, a manutenção preventiva é um dos pilares para reduzir esses índices e proteger vidas. Publicidade

“Quando o motociclista mantém o veículo em dia, ele minimiza o risco de falhas inesperadas e aumenta significativamente sua segurança no trânsito. Além disso, evita custos maiores no futuro e garante uma moto mais confiável. Não dá para deixar esse cuidado só para o fim do ano, porque o trânsito não tira férias," observa.



Manutenção preventiva é investimento

Publicidade



Para Grigonis, que também é especialista em direção defensiva, a manutenção não é gasto, é investimento em segurança e tranquilidade na hora de rodar. As concessionárias têm buscado facilitar a vida dos clientes com programas próprios que incentivam a manutenção preventiva regular.

A Blokton, por exemplo, possui a Revisão Programada, onde são inspecionados componentes como motor, freios, pneus, suspensão, sistema elétrico e níveis de fluidos, além da troca de peças desgastadas, ajustes e lubrificação de partes móveis. Publicidade

“O plano garante as sete primeiras revisões necessárias para preservar os três anos de garantia. O cliente ainda pode parcelar os custos em até 12 vezes ou incluí-los no financiamento do veículo, tornando a manutenção mais acessível”, diz.

Além disso, verificar com frequência o nível e a qualidade do óleo, a corrente e o estado da suspensão são cuidados que fazem diferença no desempenho. O profissional reforça que, ao negligenciar esses aspectos, o motociclista não só coloca sua vida em risco, mas também pode ser responsável por acidentes envolvendo outros motoristas e pedestres. Publicidade

Ainda que muitos pensem na manutenção apenas em momentos específicos, como antes de viagens longas, o ideal é adotar um cronograma regular de revisões. "Pequenos problemas, se não resolvidos a tempo, podem se tornar falhas graves no momento em que mais se precisa do veículo, como em uma emergência. Prevenir é sempre mais barato e seguro do que remediar”, alerta.

Para facilitar ainda mais o dia a dia dos clientes, o gerente conta que mensagens via SMS e WhatsApp são enviadas pela Blokton como lembretes amigáveis para que ninguém deixe a manutenção para depois. Publicidade



Campanhas educativas