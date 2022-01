Conheça a importância e os benefícios do alinhamento no seu carro

É natural fazer a substituição dos pneus e receber a recomendação para realizar o balanceamento e alinhamento. Alguns consumidores optam por não realizar o ajuste na hora da manutenção e acabam deixando para depois, mas poucos se lembram de retomar e acabam prejudicando a durabilidade dos pneus.



Além de verificar a pressão, para ajudar a aumentar a durabilidade do pneu, é recomendável fazer alinhamento e balanceamento preventivamente a cada dez mil quilômetros ou a cada seis meses. O alinhamento é um processo necessário, pois mantém a estabilidade e corrige os ângulos da suspensão e da direção do veículo. Ao ter mais estabilidade na condução, o motorista tem mais segurança e conforto, além de prolongar a vida útil dos pneus, evitando também um desgaste prematuro de componentes da suspensão.



Ao realizar o alinhamento, é indicado um diagnóstico completo nos pneus, rodas e suspensão, avaliando condições de desgaste e irregularidades. Em seguida, recomenda-se fazer o rodízio, oferecendo maior durabilidade e desempenho do sistema. Veículos desalinhados atrapalham o movimento natural do veículo, causando imprecisão na direção e cansaço no motorista, ocasionando maior risco de acidentes.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Funcionamento

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Durante o processo, é importante ajustar três ângulos principais da suspensão: convergência (ou divergência), cáster e câmber, também conhecido como cambagem. Normalmente, o desalinhamento ocorre após impactos violentos (buracos, guias), desgaste dos componentes da suspensão ou acidentes.



O câmber ou a cambagem é responsável por formar o ângulo de inclinação da linha roda com o solo vertical. Já o cáster, faz com que as rodas fiquem na direção solicitada, ele também aplica o retorno automático do volante à posição central depois da curva. Se não estiver correto, exigirá grande esforço do motorista para virar ou retornar o volante.



A convergência (divergência) mantém as rodas mais fechadas ou abertas quando medidas na parte dianteira. É ela também a responsável por evitar o desgaste excessivo.





Tipos de alinhamento