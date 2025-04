Paraná promove leilão de 62 veículos com lances a partir de R$ 1,7 mil

O governo do Paraná promove um novo leilão de veículos com lances abertos a partir desta segunda-feira (31). Os interessados devem se cadastrar previamente no SEL (Sistema Eletrônico de Leilões), plataforma desenvolvida pela Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná). O prazo para cadastro se encerra em 7 de abril.





Ao todo, 62 veículos recuperáveis serão leiloados, divididos em 62 lotes, com lances a partir de R$ 1.700,85. O valor mínimo total estimado para o arremate é de R$ 345.356,00. O diferencial deste leilão é que, por ser conduzido por um servidor público, não há cobrança de comissão para leiloeiros. Entre os modelos estão Toyota Fielder, Renault Scenic, Ford Fiesta, VW Gol, VW Kombi, GM Astra e um caminhão Mercedes Benz.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Antes de darem seus lances, os interessados poderão inspecionar os veículos nos dias 3 e 4 de abril, no Pátio do DER-PR, localizado no km 01 da PR-486, no bairro Brasmadeira, em Cascavel, no Oeste. O horário de visitação será das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.





Para acesso ao local, é necessário apresentar identificação pessoal. Bolsas, mochilas e capacetes não serão permitidos, e a Seap não disponibiliza guarda-volumes no espaço.

Publicidade





COMO PARTICIPAR





Para dar lances, é necessário fazer o cadastro no SEL/PR até o dia 7 de abril. A plataforma pode ser acessada pelo link https://leilaopublico.paas.pr.gov.br/. Os lances começaram nesta segunda-feira (31). O leilão será encerrado no dia 9 de abril, a partir das 10h, conforme os horários estabelecidos no edital.





Os arrematantes terão um prazo de dois dias úteis após o encerramento do leilão para efetuar o pagamento. A retirada dos veículos será realizada nos dias 29 e 30 de abril, no Pátio do DER-PR, em Cascavel.