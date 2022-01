Prazo do pagamento do IPVA das placas terminadas com números um e dois encerra nesta segunda

Encerra nesta segunda-feira (17) o prazo para os contribuintes com os finais das placas um e dois pagarem à vista com 3% de desconto ou a primeira parcela do IPVA (Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor). As guias para pagamento podem ser emitidas pelo portal da Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda).



Os pagamentos podem ser feitos via PIX pelos canais eletrônicos de qualquer instituição bancária ou mesmo por meio de aplicativos. A alíquota do tributo é de 3,5% ou 1% do valor do veículo, dependendo do tipo.

Em todo o Paraná, em torno de 4,6 milhões de veículos devem pagar imposto este ano. Do total arrecadado, são descontadas as destinações constitucionais (como o Fundeb) e o valor restante é repartido em 50% para os municípios de licenciamento dos veículos e os outros 50% para o Estado.