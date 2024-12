Saiba como identificar problemas no sistema de direção do veículo

Neste fim de ano, diversas pessoas pegam a estrada para aproveitar as festas com familiares ou amigos. Portanto, é essencial que os itens de segurança do veículo passem por revisão , um componente importante que não pode passar despercebido é a caixa de direção. Confira abaixo dicas de especialista sobre o item.





PARA QUE SERVE A CAIXA DE DIREÇÃO?

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A caixa de direção é um componente essencial para a segurança do automóvel e tem como função transmitir os movimentos de rotação do volante para as rodas, permitindo ao motorista controlar o veículo. Para garantir a segurança e a dirigibilidade, é fundamental que esteja em boas condições de uso.





“Ela é a peça central do sistema de direção, que inclui outros componentes, como coluna, terminais e, em alguns modelos, as barras de direção. O bom funcionamento desses itens é indispensável, pois qualquer desgaste pode comprometer a estabilidade e o controle do veículo”, explica Leandro Leite, coordenador de Assistência Técnica da Nakata.

Publicidade





Indícios de desgaste da caixa de direção





O profissional enfatiza a importância de os motoristas estarem atentos a qualquer sinal de problema na caixa de direção. “Realizar inspeções periódicas é fundamental para identificar desgastes, como folgas nos terminais de direção e axiais, danos nas coifas, ou até mesmo sinais de desgaste na própria caixa. Em sistemas hidráulicos, é essencial verificar também possíveis vazamentos de fluido”, alerta.

Publicidade





Ruídos ao realizar manobras podem indicar desgaste na cruzeta da coluna de direção. Em sistemas de direção hidráulica, esses sons também podem ser causados por problemas como vazamentos nas mangueiras ou nível de óleo insuficiente. Além disso, a trepidação no volante em baixa velocidade é outro sinal de que o sistema pode estar comprometido.





Leite ressalta que, durante a manutenção do sistema de direção, é fundamental inspecionar outros componentes, como o estado dos terminais de direção, axiais e, no caso da direção hidráulica, verificar também o nível e a qualidade do fluido.

Publicidade





REVISÃO PERIÓDICA DO CARRO





A recomendação é levar, periodicamente, a um mecânico de confiança para avaliação de todos os itens do sistema de direção para detectar possíveis falhas ou desgaste.





Leia também: