Troca de milhas áereas por combustível dispara com alta nos postos

Com o aumento do preço da gasolina, a empresa de milhagem Smiles percebeu um salto de 65% na troca de milhas aéreas por combustível no início de novembro em relação ao mesmo mês de 2020.

O preço nas alturas levou o produto a tornar-se o segundo mais buscado no marketplace da companhia. Só perdeu para o celular iPhone, da Apple. O terceiro da lista é a fritadeira elétrica.



A troca de milhas para usar em viagens de Uber também teve alta de 81% na plataforma em novembro, na mesma base de comparação.