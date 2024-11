Vai viajar no fim do ano? Veja itens obrigatórios e essenciais para uma viagem tranquila

Com o fim do ano e 2025 batendo na porta, muitos brasileiros costumam viajar nesse período para aproveitar as férias ou visitar familiares. Há pessoas que optam por ir de avião, outros preferem viajar com os seus próprios veículos. Portanto, para quem opta por pegar a estrada, é essencial que o condutor se planeje bem e tenha cuidados com o automóvel. Confira dicas de especialista para garantir viagens mais seguras, confortáveis e preparadas para eventuais imprevistos.





Uma pesquisa da Hibou indica que aproximadamente 53% dos brasileiros planejam viajar até julho de 2025, demonstrando o interesse em sair da rotina e explorar novos destinos. Ainda, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua–Turismo 2023, realizada pelo IBGE, 51,1% dos entrevistados escolheram o carro particular como principal meio de transporte para viagens em 2023. Outro levantamento, feito pelo Ministério do Turismo em 2024, confirma essa preferência, mostrando que 74% dos entrevistados planejam viajar a lazer, principalmente de carro.

O gerente de marketing do V1, Vinicius Carneiro, compartilha dicas de como se preparar para aproveitar ao máximo o sossego das férias de verão:





DOCUMENTAÇÃO

Imprescindíveis em qualquer situação — sejam viagens curtas, longas ou até no uso cotidiano — esses itens devem estar sempre ao alcance do condutor, garantindo a prontidão para imprevistos e emergências. São eles: Carteira Nacional de Habilitação: Verifique se sua CNH está válida; Documentos do veículo: CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) atualizado e licenciamento em dia.





ITENS OBRIGATÓRIOS

Estepe: além de presente, deve estar calibrado e em boas condições para substituir um pneu em caso de necessidade.





Triângulo, macaco e chave de roda: itens essenciais para emergências. Antes de sair, certifique-se de que estão acessíveis e em bom estado.

Extintor de incêndio (se aplicável): muitos veículos mais novos não exigem, mas para os que têm essa obrigação, o extintor deve estar dentro do prazo de validade e com fácil acesso.





Cinto de três pontos e encosto de cabeça no banco traseiro central.

Isofix: base de padrão internacional para fixação de cadeirinhas infantis.





Controle de estabilidade: sistema de segurança veicular que realiza o acionamento dos freios quando detectadas situações de risco.

Luzes diurnas automáticas.





Proteção contra impactos frontais em utilitários.

Câmera de ré ou sensor de aviso sonoro.





Proteção de impacto ao pedestre.





Proteção de impacto lateral contra poste.





MANUTENÇÃO DO VEÍCULO





Realizar a manutenção do veículo pode pesar no bolso, mas é de suma importância para uma viagem tranquila e segura. Afinal, ninguém quer enfrentar problemas mecânicos no meio da estrada. Antes de “cair na estrada”, verifique os seguintes itens:





Revisão dos freios: avalie pastilhas, discos e fluido de freio para garantir uma frenagem segura.





Níveis de óleo, água e fluido de arrefecimento: esses componentes evitam o superaquecimento do motor e ajudam a prevenir problemas mecânicos.





Sistema de iluminação: teste faróis, lanternas, luzes de freio e setas. A visibilidade é fundamental, tanto para direção noturna quanto em dias chuvosos.





Calibragem e estado dos pneus: pneus desgastados representam perigo. Calibre-os conforme as recomendações do fabricante e cheque o estado geral, incluindo o estepe.





ITENS ADICIONAIS E PARA CASOS ESPECÍFICOS





Para viagens com crianças, animais ou períodos prolongados, é essencial adotar cuidados específicos, reforçando a responsabilidade e segurança ao volante. Confira:





Cadeirinha infantil: uso obrigatório conforme a faixa etária. Verifique se está bem instalada e presa ao cinto de segurança.





Travamento de portas: acione a trava de segurança nas portas traseiras quando houver crianças no banco de trás.





Segurança dos animais: utilize caixas de transporte, cintos específicos ou mantenha-os no porta-malas (em SUVs) com rede de proteção, evitando que venham para o banco dianteiro.





Água, lanche e kit de primeiros socorros: essenciais para paradas imprevistas.





Carregador para celular e mapas off-line: úteis em viagens longas para garantir acesso a mapas e manter o celular carregado para emergências.





Protetores de janela: ajudam a proteger crianças e animais do calor excessivo, sendo aliados importantes no verão.





LOCAÇÃO: OPÇÃO MAIS ECONÔMICA E SEGURA





A locação de automóveis é uma escolha prática, econômica e segura, em um setor que apresenta crescimento constante. Dados da ABLA (Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis) indicam um aumento de 9,4% no número de usuários de aluguel de carros em 2023 em comparação com 2022, evidenciando sua popularidade. Vinicius destaca os benefícios dessa modalidade para viagens: “Ao optar pela locação, o condutor viaja com um automóvel em perfeito estado, com manutenção e documentação atualizadas, além da segurança de contar com assistência 24 horas oferecida pela locadora.”





Para assegurar que o próximo locatário receba o veículo em condições ideais, o V1 realiza uma vistoria detalhada após cada devolução. “No momento da devolução, o cliente presponde um checklist com poucos itens, no qual documenta as condições do veículo, incluindo seu estado de limpeza, o que permite identificar necessidades de reparo ou higienização antes de disponibilizá-lo novamente”, explica o gerente.