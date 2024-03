AVIPAF outorga Comenda Júlia da Costa

Em 16 de março de 2024, no SESC Paço da Liberdade, em Curitiba, no evento organizado pela AVIPAF (Academia Virtual Internacional de Poesia, Arte e Filosofia), receberam placa honorífica "Comenda Julia da Costa", os primeiros Comendadores dessa Academia: Decio Romano, Elciana Goedert, Atílio Andrade e Solange Chemin Rosenmann.

Merecidíssima honraria depois de anos batalhando na área da Literatura.

Quero esclarecer que uma Comenda não é outorgada por um Projeto. Uma Comenda é entregue por uma trajetória de vida, pela dedicação a um ideal. É necessário empenho na área de Literatura ou na área das Artes. São anos de dedicação para receber uma Comenda.





Decio Romano: É poeta e fotógrafo. No prefácio do livro Poesia pela Poesia, de Decio Romano, Kotter Editorial, o escritor Otto Leopoldo Winck afirma: "Só quero dizer que se você não conhece o Decio – o Decio fotógrafo e o Decio poeta –, você não sabe de nada do que rola em Curitiba no quesito poesia." Decio registra com sua câmara e com seus poemas os acontecimentos culturais de Curitiba. Prestigia eventos de outros artistas e também batalha para divulgar os seus livros. Ele publicou, entre outras obras: Poema Voluntário, Rua das Flores e Outras Poesias, A Lenda do Bêbado. Seu mais novo livro "Cerquilha de Poemas", foi publicado pela editora Insight. Também participou de exposições de Poesia em Argentina, Colômbia, Espanha e Portugal. Recebeu Menção Honrosa em um Concurso de Poesia da Espanha, e em concursos realizados no Brasil.

Elciana Goedert é vice-presidente da AVIPAF. Publicou o seu primeiro livro "Eu e a Poesia", em 2014. Participou com poesias em exposições de Arte e Poesia, no Instituto Cervantes de Curitiba, PR (órgão do Governo da Espanha), na Feira do Poeta de Curitiba (Brasil). Também participou em exposições na Cidade Autônoma de Buenos Aires e em Necochea (Argentina), onde recebeu Menção Honrosa pelo poema "Ofício: Poeta". Elciana participa do Coletivo Marianas e do Projeto Segundas com Poesia. Elciana foi uma das curadoras das exposições que Avipaf realizou na Feira do Poeta de Curitiba em 2022 e 2023. Outras das atividades de Elciana é a tradução de poemas para o espanhol. Em 2022, fez a tradução de poemas de autores brasileiros da Antologia "Los sueños de los espejos", publicado em Buenos Aires, pela editora LiterArte Argentina.







Atílio Andrade é poeta e professor. Em 1973 iniciou o curso de letras português na PUC licenciando-se em 1976. Ministrou aulas de português em escolas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Em 1977 publicou o livro de poemas "Passarela", pela editora Esquema Oeste, de Guarpuava/PR. Participou de diversas coletâneas e teve poemas publicados em alguns jornais, por esse Brasil afora. Em 2015 com auxílio e teimosia da filha Stely, participou do processo seletivo da Fundação Cultural de Curitiba, onde seus poemas foram aprovados e com o apoio da lei de Incentivo à Cultura, voltou a escrever e publicou "Passarela um novo olhar". Lançamento pelas livrarias Curitiba. Atualmente, publica seus poemas na Revista Carlos Zemek de Arte e Cultura. Também publica seus poemas traduzidos ao espanhol na revista LiterArte da Argentina.







Solange Chemin Rosenmann: É poeta e especialista em Artes. Participou no SEEC: Antologia de Escritores da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná. Curitiba, 2000. Pág 41. Três quartos de tempo. Elaborou o material didático Museu Oscar Niemeyer (2003 a 2010). Publicou Artigos Revista Digital de Difusão Cultural CONTEMPORARTES, da Universidade Federal do ABC/SP. Publicou em Artes, diversidades e afins – Melhores textos da Contemporartes: Revista de Difusão Cultural (2009-2017 - Organizadores Ana Dietrich e Rodrigo Machado) - Santo André, SP. Universidade Federal do ABC, 2017 (Coleção Transversalidades EDH). Pág 139 – Arte contemporânea e os fazeres artísticos.



Antologia poética, Poesia Livre 2019 – Série Novos Poetas nº31-Isaac Almeida Ramos, organização e apresentação. Vivara Editora Nacional, PB. Seus poemas fizeram parte de exposições de Poesia na Argentina: Na galeria R Van R, da cidade autônoma de Buenos Aires, e na cidade de Necochea (Buenos Aires), 2019. Participou da Antologia em espanhol, "Los sueños de los espejos", editada em Buenos Aires, e lançada na Bibliotec Pública do Paraná.