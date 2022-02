Respeito pela dor ou por amor

Oiê, na semana passada um participante de um reality, contou com detalhes como fez para seu aprender a ter respeito por ele. Contou que deu um tapa no rosto de seu filho, e que a criança ficou com os lábios inchados. Imediatamente esse vídeo repercutiu de uma maneira avassaladora. Ele é pai de três crianças.

Nessa hora me questionei, pois estamos vendo capas e mais capas de jornais estampando agressões contra homens e mulheres, feminicídio, crianças morrendo... Será que esse tipo de agressão não vem lá da infância? Como uma atitude erronea de impor respeito. A intolerância vem acompanhada de agressão física e verbal.



Eu venho de uma geração muito autoritária, com resquícios patriarcais e como mãe que sou busco sim, educar de maneira diferente com amor e respeito. Onde é importante ouvir a opinião dos meus filhos, muitas vezes é divergente e está tudo bem, isso é respeito.







Acredito que nossas atitudes como pais falam muito mais do que nossas ações, para pensar, se nós ensinamos que nossos filhos devem ouvir por exemplo professores, colegas mesmo discordando deles, que devem respeitar. Imagina se eles aprenderam que para serem ouvidos e respeitados eles devem agredir?





Educar não é uma tarefa fácil, dar limites, ensinar o certo e o errado, não vem com manual de instruções, é no dia a dia que construimos uma educação amorosa, respeitosa, com limites, com disciplina.



Marjorie Ostrowski

Beijos e até a próxima