Quem são as mulheres bonitas de verdade?

Recentemente fiz uma matéria que posso incluir entre as minhas favoritas.

Vendi a ideia pra Drica, nossa chefe de sucursal - e ela, como sempre, topa as novidades, ousadias, o olhar diferente.

O que tentei mostrar:





Que a beleza feminina está muito longe do padrão que a mídia impõe. Que celebridades, atrizes e modelos perfeitas não existem como padrão.

Que é uma violência o que muitas mulheres fazem - entrar no bisturi, fazer loucuras para ter um corpo e um visual "igual ao aceitável".

Que muita gente está se deformando em nome de algo que é vazio.

Que beleza é muito mais do que um conceito imposto de fora para dentro.

Mas nada de matéria-cabeça, com discurseira politicamente correta e chata.





Vamos para a ação: busquei quatro exemplos de beleza real completamente diferentes entre si.

Uma delas é gorda. Bem cheinha mesmo. E se curte. É bonita, tem mil interesses, atividades, papo ótimo. Curte se produzir, se vestir, se maquiar, e alcançou um estilo próprio.





Outra é meio nariguda, tem um rosto quadrado, não usa nadica de maquiagem. Zero mesmo. Nem batom! E é linda. Vivaz, cheia de ideias, projetos, escreve, tem programa de rádio, fotografa.

Outra é travesti e quer logo virar mulher. Guarda dinheiro para a cirurgia de mudança de sexo.





(Toda rebolativa e feminina, olhou-me de alto a baixo, viu minhas unhas sem esmalte, meu cabelo nada-produzido, maquiagem boba de quem tá na rua trabalhando e tascou: "vocês mulheres não se cuidam. só querem saber de trabalhar. não se enfeitam, não se perfumam pros seus machos todo dia. porque você acha que eles vêm atrás de mim aos montes?". não respondi, porque a questão é complicada, claro. mas enquanto a entrevistei, vi muitos homens assobiando e babando por ela. que trabalha de noite, usando o corpo para ganhar dinheiro - e ganha. visivelmente, muitos homens gostam dela).

A quarta mulher é uma senhora de quase 80 anos que me chamou atenção em meio a outras oitenta senhoras de faixa etária entre os 50 e os 80 e tantos.





Foi durante um desfile com chá no clube mais tradicional da cidade. Entre tantas senhorinhas usando roupas de grife e cabelos pintados/armados com laquê, esta trazia fios longos, sem tintura, prateados. As roupas não pareciam de grife, e sim escolhidas de acordo com o jeito dela se vestir. A maquiagem não era nada convencional para uma mulher da idade dela. A postura, a elegância e a delicadeza dessa senhora me chamaram atenção.

A matéria com fotos segue nos posts abaixo.





Adorei essas mulheres.

E você, conhece mulheres lindas com seu próprio jeito de ser?



Agradeço aos fotógrafos que foram parceiros nessa matéria especial:



Diego Singh clicou pacientemente Marcia Bley na loja Josephine Sexy

Mauro Frasson me acompanhou na entrevista na pensão TransStar, onde só moram travestis e transsex

Theo Marques abordou com toda calma e educação a dona Terezinha

E Elisandro Dalcin clicou a esposa Mariana em lindas imagens enviadas para nós.

Thanx!