A abelha brincalhona (Poema de Isabel Furini)

A abelha queria brincar...Ela foi até o jardime encontrou uma borboletaperto das violetas.A abelha perguntou:- Você quer brincar?E a borboleta falou:- Eu gosto de passear.A abelha pergunto ao grilo:- Você quer brincar?O grilo respondeu:- Eu gosto de cantar.A abelha viu outra abelhae contente perguntou:- Você quer brincar?E as duas ficaram amigas.Uma rosa vermelhaficou olhando as abelhase falou com sabedoria- Acontece nesta vida...Alguns gostam de cantar,outros de passeare outros de brincar.Os amigos verdadeiros

são difíceis de encontrar.

Isabel Furini