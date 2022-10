A gatinha malhada e a idosa

A gata quebra uma bandeja

linda, de mármore rosa.

Deixando zangada a idosa.

E nessa tarde chuvosa,

a velha grita: Gata gulosa,

você quebrou essa bandeja!



Lacrimejam os olhos da idosa.

Era um presente muito querido,

que recebera do finado marido.

- Vou deixar você no pátio,

para que morra de frio.

Agora terá que morar longe.

Talvez na casa do vizinho…

A gatinha, triste, chora.

Miau, miau, miau, miau, miau.



A velhinha arrependida,

Chama a gata de bandida,

Enquanto lhe dá um abraço.

O aconchego de seus braços,

Agrada a sua gata malhada,

Que em poucos minutos dorme.

Fica tranquila, bem relaxada,

Sente aquele carinho enorme

Percebe o quanto é amada.

Isabel Furini