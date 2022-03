Belina, uma especial bailarina, poema infantil de Rita Queiroz

Todos os dias, Belina acorda e se exercita

Veste suas roupas coloridas

Põe uma música para tocar

Prepara o café e faz faxina.



Belina tem o corpo esguio

Toda magrinha, como uma bailarina

Mas não se engane, ela come muito

Gosta de queijo e de gelatina.



Belina tem um sonho:

Dançar o balé “O lago dos cisnes”

Vestir a saia de tule e por a sapatilha

Rodopiar muito, em uma bela partilha.



Belina é uma ratinha especial

Ela é estudiosa e gosta de ler jornal

Vive sonhando, mas com o pé no chão

Porque sabe que, sem educação, não vai longe não.



Rita Queiroz