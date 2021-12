Estrela singular - Poema infantil de Elieder Corrêa da Silva

Recomendado para crianças a partir de 9 anos.



Estrela singular



Mamãe, mamãe,

vamos lá fora ver as estrelinhas do mar,

elas brilham lá na praia com brilho universal.

Delas é o Oceano, morada e altar; ele reflete as estrelas do infinito singular.

As estrelas do céu e do mar misturam os seus brilhos em reverência estelar.



Mamãe, mamãe,

nesta festa cristã,

vamos os joelhos dobrar, cantar hinos ao

Deus que um dia foi menino.

Vamos mamãe, com as estrelas homenagear nesta noite especial

porque é de Cristo Deus o Natal.

Elieder Corrêa da Silva