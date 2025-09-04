Poema infantil de Isabel Furini
Recomendável para crianças a partir de 7 anos de idade.
O MENINO MANECO E O ECO
*
Morava em uma chácara
o menino Maneco.
Ele não tinha celular,
mas tinha um boneco.
E, às vezes, ele brincava
com um pequeno marreco.
*
Um dia decidiu sair da chácara
para procurar o eco.
Maneco pegou o caneco
para beber chá,
logo foi até o varal
e vestiu o seu jaleco.
*
Maneco saiu da chácara
foi até uma caverna e perguntou:
- Onde está o eco?
E imediatamente ouviu: Eco-eco-eco.
Maneco pensou:
- O eco tem talento. Ele não tem corpo,
mas consegue imitar até o som dos porcos.
Isabel Furini
Contato: [email protected]
.