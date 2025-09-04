Poema infantil de Isabel Furini

Recomendável para crianças a partir de 7 anos de idade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O MENINO MANECO E O ECO

*

Publicidade

Morava em uma chácara

o menino Maneco.

Publicidade

Ele não tinha celular,

mas tinha um boneco.

Publicidade

E, às vezes, ele brincava

com um pequeno marreco.

Publicidade

*



Um dia decidiu sair da chácara

Publicidade

para procurar o eco.

Maneco pegou o caneco

Publicidade

para beber chá,

logo foi até o varal

e vestiu o seu jaleco.

*



Maneco saiu da chácara

foi até uma caverna e perguntou:

- Onde está o eco?

E imediatamente ouviu: Eco-eco-eco.

Maneco pensou:

- O eco tem talento. Ele não tem corpo,

mas consegue imitar até o som dos porcos.

Isabel Furini

Contato: [email protected]







.







