O sapato voador (Poema de Isabel Furini)

Poema infantil recomendável a partir de 9 anos.
O sapato voador é um poema narrativo.
Conta a história de um sapato.
*
O sapato voador
Eu vou contar a história
de um estranho sapato
Era o sapato de um idoso.
Um dia sobre o muro
começou a chorar um gato.
*
O velho ficou raivoso
e arremessou o sapato.
Rapidamente pulou o gato
e caiu em um buraco.
*
O sapato foi levado pela ventania
elevou-se sobre as nuvens
e ficou voando perto dos guarda-chuvas
da chaleira, dos relógios, dos peixes
e de pessoas estranhas, clonadas
por um cientista maluco.
*
Por fim, o sapato caiu na terra
e um relojeiro o encontrou
e fez um relógio cuco.
*
Isabel Furini
(Poeta, escritora e educadora).