O sapato voador (Poema de Isabel Furini)

Poema infantil recomendável a partir de 9 anos.

O sapato voador é um poema narrativo.



Conta a história de um sapato.

*

O sapato voador

Eu vou contar a história



de um estranho sapato



Era o sapato de um idoso.



Um dia sobre o muro



começou a chorar um gato.



*



O velho ficou raivoso



e arremessou o sapato.



Rapidamente pulou o gato



e caiu em um buraco.



*



O sapato foi levado pela ventania



elevou-se sobre as nuvens



e ficou voando perto dos guarda-chuvas



da chaleira, dos relógios, dos peixes



e de pessoas estranhas, clonadas



por um cientista maluco.



*



Por fim, o sapato caiu na terra



e um relojeiro o encontrou



e fez um relógio cuco.



*



Isabel Furini



(Poeta, escritora e educadora).

