O sapato voador (Poema de Isabel Furini)

20 jun 2025 às 23:06

Imagem gerada pela IA do Bing.
Poema infantil recomendável a partir de 9 anos.

O sapato voador é um poema narrativo.

Conta a história de um sapato.

*

O sapato voador

Eu vou contar a história

de um estranho sapato

Era o sapato de um idoso.

Um dia sobre o muro

começou a chorar um gato.

*

O velho ficou raivoso

e arremessou o sapato.

Rapidamente pulou o gato

e caiu em um buraco.

*

O sapato foi levado pela ventania

elevou-se sobre as nuvens

e ficou voando perto dos guarda-chuvas

da chaleira, dos relógios, dos peixes

e de pessoas estranhas, clonadas

por um cientista maluco.

*

Por fim, o sapato caiu na terra

e um relojeiro o encontrou

e fez um relógio cuco.

*

Isabel Furini

(Poeta, escritora e educadora).

