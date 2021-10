Poemas Halloween por Katia Sentinaro e Josuelene Souza

SEGREDOS DO HALLOWEEN





Gato é bicho encantado,

um mago sem caldeirão,

cativa, dissimulado,

põe doce no coração.



Escuta o abracadabra no mato,

segue a coruja, em vigia,

caça aranha, mosca e rato,

arranha toda fantasia.





Já a bruxa que voa contente,

do segredo, nem desconfia!

O felino, com ar inocente,

revela: enfeitiça é quem mia!



Kátia Sentinaro

Jornalista, pós-graduada em Marketing e Língua Portuguesa, faz parte do grupo dos trovadores da Secão Campinas da UBT, na categoria de veterana. Autora do livro PetPoema, que reúne poesias sobre pets para crianças (2020). Participou da coletânea de trovas Trovarte (Campinas/2020), Múltiplas Palavras (Juiz de Fora/MG 2019 e 2020 a ser lançado). Premiada como nova trovadora em Juiz de Fora/MG, Arapongas/PR (2018) e Cantagalo/RJ (2017).



A FESTA DOS SABORES



Resolveu-se criar uma lista de convidados para a festa do Halloween

Convidou-se o fantasminha camarada

Convidou-se o grande Frankenstein com sua rapaziada

Convidou-se a mãozinha dos horrores

Convidou-se as bruxas com suas vassouras voadoras

Convidou-se o Conde Drácula com seus morcegos de capas pretas!

Apareceram na festa dos sabores:

O lobo e o homem

Que viraram lobisomem

O zumbi com sua dança zumba lelê

Mexe os esqueletos para todos veem

É a festa dos sabores!

Fica de fora quem não gosta de horrores

Fica de fora quem não gosta de amores

Fica de fora quem não gosta de doces

Fica de fora que não gosta de balas

Fica de fora quem não gosta de bananadas

Fica de foram quem não gosta de chocolate

Fica de fora quem não gosta de alegria!

Ficar de fora quem não gosta de festejar o Halloween dos sabores

Festa de cantos e encantos mil!

Têm doces?

Têm, sim senhor!

Têm monstros legais e engraçados?

Têm, sim senhor!

Têm fantasias?

Têm, sim senhor!

Têm alegria e diversão?

Têm, sim senhor!

Viva o Halloween! Festa do nosso coração!

Nosso coração de criança!

Viva o Halloween dos sabores!

Viva o Halloween dos nossos amores!



Josuelene Souza

Graduada em Letras pela UNEB. Especialista em Literatura Brasileira pela UNEB. Especialista em A Moderna Educação: Metodologias, Tendências e Foco no aluno pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Mestra em Literatura e Diversidade Cultural pela UEFS. Publicação em 2018 do livro: Narrador e Leitor Machadianos: Figurações em Memórias Póstumas de Brás Cubas, pela Editora Appris.