Dois Relógios e uma Xícara - Poema infantil de Isabel Furini

28 out 2025 às 14:39

Imagem gerada pela IA do Bing
Dois Relógios e uma Xícara - é um poema infantil.

Recomendável a partir de 5 anos.

*

DOIS RELÓGIOS E UMA XÍCARA        Isabel Furini

Bom dia, dona Xícara

disse o velho relógio.

A xícara em silêncio

fitou o relógio

pelo canto do olho.

*

O relógio era idoso

e havia morado

em uma mansão.

Quando o dono faleceu

ele foi para leilão.

*

O relógio foi comprado

por um rico antiquário.

E ficou nessa loja

durante vários anos.

*

Ele já estava cansado

de ficar nessa parede.

Perto do relógio dormia

uma antiga rede.

*

Havia até uma ampulheta

que havia morado em um navio.

A ampulheta era do Egito

e sempre sentia frio.

*

Um relógio com alarme

chegou em um dia frio.

O relógio era idoso

e às vezes ficava furioso.

*

A xícara sorria,

pois sentía compaixão.

Era uma linda xícara

e tinha bom coração.

Isabel Furini - e-mail: [email protected]


