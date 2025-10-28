Dois Relógios e uma Xícara - Poema infantil de Isabel Furini

Dois Relógios e uma Xícara - é um poema infantil.
Recomendável a partir de 5 anos.
*
DOIS RELÓGIOS E UMA XÍCARA Isabel Furini
Bom dia, dona Xícara
disse o velho relógio.
A xícara em silêncio
fitou o relógio
pelo canto do olho.
*
O relógio era idoso
e havia morado
em uma mansão.
Quando o dono faleceu
ele foi para leilão.
*
O relógio foi comprado
por um rico antiquário.
E ficou nessa loja
durante vários anos.
*
Ele já estava cansado
de ficar nessa parede.
Perto do relógio dormia
uma antiga rede.
*
Havia até uma ampulheta
que havia morado em um navio.
A ampulheta era do Egito
e sempre sentia frio.
*
Um relógio com alarme
chegou em um dia frio.
O relógio era idoso
e às vezes ficava furioso.
*
A xícara sorria,
pois sentía compaixão.
Era uma linda xícara
e tinha bom coração.
Isabel Furini - e-mail: [email protected]