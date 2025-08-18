Entrevista Daniel Gonzalez – Fundador Hub Social (primeira parte)

1) O Hub Social é uma startup de impacto social criada em 2017 em Minas Gerais. O Hub trabalha com inovação social, que apresenta diferenças em relação à “inovação tradicional”, aquela que todo mundo conhece. Quais são as diferenças e por que é preciso praticar com maior frequência a inovação social?





No Terceiro Setor não há tanta inovação quanto no Segundo Setor e no Setor Privado. As organizações sociais ainda têm muito o que inovar, muita tecnologia a ser implementada, muito caminho a percorrer. Precisamos trabalhar a pauta da inovação social porque são problemas que se perpetuam ao longo da nossa história: a desigualdade social, a pobreza, o acesso à saúde de qualidade, a educação, a segurança alimentar, dentre tantas outras questões sociais. Precisamos encontrar formas mais eficientes de combater esses problemas, daí a razão pela qual a inovação social é tão relevante, ou seja, buscar formas diferentes de resolver problemas sociais que nós enfrentamos há tanto tempo. Uma desses soluções é o empreendedorismo social, o qual cria ideias que sejam sustentáveis financeiramente e que possam combater as desigualdades sociais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





2) O Hub Social, ao contrário do que muita gente imagina, não é um projeto governamental e tampouco de assistência social. Como diferenciar o trabalho de entidades como o Hub Social daquilo que é feito pelo Poder Público ou como instrumento de ação social por muitas empresas?





Publicidade

O Poder Público tem o seu papel. Ele é extremamente relevante na economia, no nosso país, que é um papel assistencial. A Ele cabe a questão das leis, das sanções, da assistência social, de amparo às pessoas em situação de vulnerabilidade social, de parceria com entidades assistenciais que atendem ao público. Agora, não podemos esperar que o Poder Público resolva todos os nossos problemas socioambientais que são grandes demais. Assim, precisamos de todos os agentes envolvidos. A gente precisa que o Poder Público entenda o seu papel e o cumpra, como tem feito, assim como necessitamos que o setor privado participe disso, o que também está sendo cumprido com um número cada vez maior de firmas atuando na área de responsabilidade socioambiental, auxiliando, apoiando e investindo em organizações sociais, e da mesma maneira precisamos do envolvimento do Terceiro Setor, sendo que este precisa se capacitar, desenvolver bons projetos que sejam eficientes e sustentáveis, com elevado impacto social. Este é o nosso papel aqui no Hub Social, justamente capacitar as instituições do Terceiro Setor para que elas sejam mais eficientes, que elas consigam gerar mais impacto, para que elas possam alcançar resultados melhores, ou seja, profissionalizar as instituições do Terceiro Setor de forma que elas tenham maior longevidade, beneficiar mais pessoas e mais eficientes no combate a situações de vulnerabilidade social.





Publicidade

*Continua na próxima coluna





*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).

Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.

@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)