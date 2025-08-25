Entrevista Daniel Gonzalez – Fundador Hub Social (segunda parte)





1) A inovação em nosso país está vinculada, na grande maioria das vezes, a universidades, grandes centros urbanos e pessoas abastadas, de maior classe social. Por que o senhor acredita que isso acontece? Como levar a inovação para as comunidades e para o pequeno empreendedor?





Devemos democratizar o acesso à conteúdo, levando plataformas, ensino, educação para que possamos “abrir a mente” desses empreendedores. O primeiro desafio da inovação é justamente o empreendedor estar aberto ao novo e conseguir enxergar um mundo de possibilidades, diferente do atual. Isso começa com ferramentas, capacitação, desafios e nosso desafio aqui no Hub Social é justamente democratizar o acesso às capacitações para que isso chegue no pequeno empreendedor.





2) A inovação depende muito de pesquisa científica. Em determinadas áreas, como a agropecuária, é a pesquisa científica que vai embasar as maiores descobertas acadêmicas que podem se tornar inovações disruptivas. É possível fazer inovação social sem pesquisa científica? De que forma o Hub Social leva a pesquisa acadêmica para os pequenos empreendedores?

A pesquisa científica é extremamente importante para que tenhamos dados, mensuração, resultados e formas de comprovar o impacto social das inovações. Podemos levar tudo isso para os pequenos empreendedores por meio de coleta de dados, pesquisas, entendo o nível de maturidade de cada instituição, o nível de conhecimento, a visão de mundo que essas instituições apresentam para o futuro, se elas se consideram inovadoras, como ela fomenta a inovação no seu dia a dia, o que foi feito e gerou bons resultados do ponto de vista social. Então, realizamos pesquisa para entender o que vem sendo feito pelas instituições.

3) Por que a inovação social recebe pouca atenção em nosso país, embora ela pode proporcionar uma grande transformação social e ser, inclusive, uma forma de buscar soluções para graves problemas da nossa sociedade, como a desigualdade social?





Algo extremamente desafiador fazer inovação social. Conseguir enxergar aquilo que ainda não existe. Enxergar uma nova realidade a partir de algo que não é tão concreto, tangível e ainda envolve risco, não é simples. É preciso testar uma hipótese. Fazer um investimento sem ter certeza do retorno e ainda ser pioneiro naquela área e buscar um resultado e um impacto social diferente. Todos esses elementos contribuem para o espaço reduzido da inovação social em nosso país. As pessoas se envolvem com aquilo que é mais seguro, tangível, real e se sentem inseguras para inovar no campo social. A inovação por si só já é desafiadora, pois a pessoa precisa sair de sua área de conforto para implementar novas ideias. De toda forma, é uma solução de altíssimo potencial para o terceiro setor para resolver os graves problemas da nossa sociedade, como a desigualdade social. Hoje com tanta tecnologia, com tanto conhecimento, é totalmente possível que alcancemos essa mudança por meio da inovação social.





*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).

Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.

@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)