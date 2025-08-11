Entrevista deputada federal Lenir de Assis

1) A senhora assumiu em março uma cadeira na Câmara dos Deputados, mas já atuou como vereadora em Londrina por diversos mandatos. Quais ações e projetos a senhora realizou durante esses mandatos para fomentar a inovação e o empreendedorismo?





Minha atuação sempre foi direcionada para direitos sociais e desenvolvimento comunitário; geração de autonomia, de emprego e renda; inclusão social, que impactam nas áreas de inovação e empreendedorismo por promoverem um ambiente mais propício ao empreender. Neste sentido, trabalho pelo fortalecimento da Economia Solidária, da Agricultura Familiar e da agroecologia, por projetos para as juventudes, para autonomia das mulheres. Alguns resultados deste trabalho são as leis que criam a Semana da Economia Solidária, dando visibilidade as suas ações; o Programa Municipal de Apoio à Mulher em Situações de Violência Doméstica e de Vulnerabilidade Socioeconômica, com apoio da Economia Solidária e articulação de empresas locais; Utilidade pública para a Associação de Mulheres Camponesas, permitindo que consigam recursos públicos para aprimorar suas produções econômicas; o Projeto de Lei para qualificação profissional de jovens aprendizes. Como deputada federal, com apoio da ministra Gleisi Hoffmann, destinei quase R$ 1,4 milhão em emendas para Londrina, R$ 844 mil para a Saúde e R$ 551 mil para o Turismo, um setor de geração de emprego e renda e essencial para o empreendedorismo.





2) A atuação de um deputado federal é bastante diferente de um vereador, já que o deputado toma decisões que impactam o país todo quando vota em determinado projetos. Porém, o deputado federal também tem uma atuação em nível regional ao realizar determinadas ações. Quais são os planos da senhora para fomentar a inovação e o empreendedorismo em nível regional (Norte do Paraná, sua base eleitoral) e também em nível nacional?

Assumi o mandato de deputada federal, com o compromisso de percorrer os municípios do norte do Paraná, para que as prefeituras acessem as políticas públicas do pelo Governo Lula e atendam a população. Em todas as áreas, há diversas medidas para garantia de direitos, proteção social, promoção do empreendedorismo e melhoria da vida dos brasileiros e brasileiras. Tenho trabalhado neste direcionamento.

3) A inovação no Brasil, assim como no Paraná, ainda é algo muito relacionado às pessoas mais abastadas, a universitários e grandes empresas, distante do pequeno empreendedor e da população mais necessitada. O que é possível fazer para mudar esse cenário?





Para romper com a barreira de acesso à inovação, historicamente concentrada nas mãos de grupos mais privilegiados, é preciso criar um ambiente mais inclusivo para que pessoas de todas as classes sociais tenham a oportunidade de desenvolver seus negócios. É com este direcionamento que temos trabalhado junto ao Governo Lula. Vários programas e ações já estão disponíveis, para fortalecimento do microcrédito, para capacitação, para impulsionar o empreendedorismo entre mulheres em situação de vulnerabilidade, entre outros. Este é o caminho.





